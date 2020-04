BJELICA JE U ZAGREBU, USKORO SASTANAK U MAKSIMIRU: Upaljen je alarm u klubu, s igračima se upravo pregovara, ali brine jedna druga stvar

Čelnici kluba žele dogovor s igračima, ali jasno je da im ovakva Fifina uputa daje vjetar u leđa

Trener Dinama Nenad Bjelica je u Hrvatskoj, ali kako je došao iz Austrije, morao je otići u dvotjednu izolaciju. Dogovor je da se na razgovorima u Maksimiru pojavi 16. travnja. Očekuje se sporazumni raskid ugovora s Dinamom, što će biti djelomični završetak krize u hrvatskom prvaku.

“S igračima se razgovora svaki dan, pomaka ima, ali ne može se još sa sigurnošću reći da će dogovor biti postignut. Razgovaralo se s njima kroz Veliki tjedan, a razgovarat će se i idući. Dinamu je za pravo dala i Fifa svojim uputama u ovoj kriznoj situaciji. Prema pravilniku Fife, zagrebački klub može jednostrano smanjiti plaće”, piše 24sata.

Previše se toga, jednostavno, dogodilo da bi Bjelica ostao na klupi. Još od prije nije u dobrim odnosima s braćom Mamić. Na zimskim pripremama kontakt sa Zoranom svodio se tek na pozdravljanje u prolazu.

Čelnici kluba žele dogovor s igračima

Ni Zdravku Mamiću u Međugorju ne sviđa se kad trener “ne pleše kako on svira”, pa se pretpostavlja da se tih dana užarila linija Zagreb – Međugorje posebno, te je i donešena “krizna mjera” smanjivanja plaće igračima i zaspolenicima kluba, a nakon toga i ona drastična, kojom su razriješeni dužnosti svi članovi Bjeličinog stožera, odnosno dan im je otkaz…

Kako ć to izgledati nakon, tj ako se postigne dogovor?

Čelnici kluba žele dogovor s igračima, ali jasno je da im ovakva Fifina uputa daje vjetar u leđa. Oni su odlučni u namjeri da provedu svoju odluku, to je bilo jasno i nakon što su igrači predvođeni kapetanom Arijanom Ademijem i trener Nenad Bjelica odbili prijedlog o smanjenju primanja. No, postavlja se pitanje kako će sve to izgledati nakon ovog potresa? Jer, jasno je k’o dan da su ozbiljno uzdrmani temelji na relaciji igrači – Uprava kluba.

Hoće li trebati u klubu posegnuti za nekom jačom promjenom? O tome se može špekulirati, no hajmo pričekati i vidjeti kako će Peras, Zoran Mamić, Antolić, Barišić i društvo ovomu doskočiti.

Dinamo je od 13. ožujka bez treninga zbog situacije s koronavirusom

“Iz kluba su prije nekog vremena kontaktirali još aktualnog trenera Nenada Bjelicu”, ističe 24sata.

“On se nije oglasio gotovo mjesec dana, Dinamo je od 13. ožujka bez treninga zbog situacije s koronavirusom. Nije imao komentara kad mu je smijenjen cijeli stručni stožer, ali uskoro će doći na razgovor u Maksimir. Bjelica je bio u Austriji, u svojem domu u Klagenfurtu, a sad je u Hrvatskoj”.