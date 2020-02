U srijedu 19. veljače slijedi mu izricanje kazne

Nenad Bjelica ovog je vikenda nadmašio sam sebe. Psovao je sucima sve po spisku, a na kraju je i dobio crveni karton.

“Što da vam pričam kad sve znate”, rekao je nakon utakmice, a prije je triput ponovio da nema komentara na postavljena pitanja. Bjelica je otišao u Klagenfurt gdje mu živi obitelj i otamo se javio za RTL.

“Činilo mi se da Stojanović ima čistu loptu, da nije napravio faul u toj situaciji. To je za nas bila mogućnost da odemo u napad zabiti gol bez obzira na igrača manje. Nekad me izdaju emocije, nekad reagiram neprimjereno kao jučer i žao mi je, danas mi je žao zbog toga. Ali ja ne komentiram suđenje. Borite se na neki način za svoju ekipu. Evo mogu se i ovim putem ispričati Zebecu i javnosti. Nisam lijepo reagirao, neprimjereno za trenera Dinama. Evo, 59. utakmica u HNL-u i prvi put sam isključen, prvi put sam reagirao na ovaj način”, opravdao se trener Dinama iako je i u susretu protiv Gorice imao slične ispade, ali u malo ublaženom obliku.

SMIJE LI OLMO IGRATI U DRUGOM KRUGU LIGE PRVAKA AKO JE VEĆ NASTUPAO ZA DINAMO? Evo što kaže UEFA-in pravilnik

Čeka ga velika kazna

U srijedu 19. veljače slijedi mu izricanje kazne. Inače, za psovanje suca u pravilniku HNS-a propisane su sljedeće sankcije – zabrana igranja od jednog do šest mjeseci, zabrana igranja od dvije do 12 utakmica ili zabrana obavljanja funkcije od jednog do šest mjeseci. Gotovo sigurno neće voditi utakmicu protiv Intera, a lako je moguće da propusti i derbije s Rijekom i Hajdukom.

“Prvi put sam kažnjen i istjeran iz svog prostora, tako da koja bude kazna, ja ću je prihvatiti. Možda moja osobna frustracija da moja ekipa ne igra onako kako bih ja želio. Mi ne igramo ove četiri utakmice, iako smo slavili, kako smo igrali jesenas. Evidentan je pad energije i kod momčad i kod mene”, zaključio je Bjelica.