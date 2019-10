BJELICA ISKRENO PRIZNAO: Istina je jasna; ‘Ne bih si to oprostio da nisam tako odlučio’

‘To može biti dobar rezultat za nas, jer Atalanta sada ima dvije utakmice sa Cityjem’

Unatoč porazu 0:2 od favoriziranog Manchester Cityja u 2. kolu skupine C Lige prvaka, trener Dinama Nenad Bjelica istaknuo je da su se njegovi igrači borili kao lavovi i da su držali utakmicu otvorenom do 95. minute. Sve je dobro Bjelica napravio uoči utakmice, skautirao Građane, uvidio i slabosti svoje momčadi. No, neke stvari, konkretno poraz u ovom dvoboju, ipak se nisu mogle izbjeći.

‘Čestitam Manchester Cityju na zasluženoj pobjedi’

“Čestitam Manchester Cityju na zasluženoj pobjedi, ali ponosan sam što smo držali utakmicu otvorenom do 95. minute. Možda smo prvih 20 minuta bili impresionirani, napravili smo neke pogreške koje nismo trebali i tako smo im nepotrebno dali neke šanse. U drugom poluvremenu bili smo stabilni u sistemu 5-4-1, dobro smo se branili i u trenutku kad smo najbolje stajali primili smo gol”, izjavio je Bjelica nakon utakmice.

City je dominirao u posjedu lopte i Dinamo je teško dolazio pred protivnički kazneni prostor. Dinamo se znalački branio sve do 66. minute kada je gol za City postigao Raheem Sterling, a na 2-0 je povećao 19-godišnji Phil Foden nakon kontranapada u petoj minuti sudačke nadoknade. Pokušao je Bjelica sve. Dinamo se držao jako dobro, sve do 66. minute, a onda se ukazao Raheem Sterling koji je i ovaj put pokazao nevjerojatnu klasu. No unatoč tome, plavi su manjak kvalitete nadoknadili trkom i srčanošću i bili jako blizu boda. Mnogo je tu pridonio i Bjelica koji je svojim igračima usadio borbenu filozofiju…

“Teško se nositi s kvalitetom koju oni imaju, to je teško i ekipama koje su mnogo bolje od Dinama. Vidjeli ste kako je teško napraviti bilo kakav pritisak na njihovu obranu i vezne igrače. Imali smo neke situacije koje su obećavale, možda bi nam pomogao neki prekršaj u opasnoj zoni ili korner. Možda smo u nekim trenucima mogli bolje odigrati, ali nemam što prigovoriti svojim dečkima, borili su se kao lavovi”, rekao je Bjelica.

‘Ne bih si oprostio da 15 minuta prije kraja nisam pokušao sve riskirati’

U 76. minuti Bjelica vuče hrabar potez i vadi stopera Theophilea, a ubacuje napadača Gavranovića.

“Ne bih si oprostio da 15 minuta prije kraja nisam pokušao sve riskirati”, rekao je Bjelica te pohvalio Dinamove navijače koji su glasno bodrili Modre na stadionu Etihad: “Navijači su bili sjajni i nadam se da će nas tako bodriti i na sljedećim utakmicama, a mi ćemo i to vratiti na terenu”.

Ranije su u ovoj skupini nogometaši Šahtara osvojili sva tri boda kao gosti pobijedivši sa 2-1 Atalantu. Pobjednički pogodak za Ukrajince na stadionu San Siro u Milanu postigao je Izraelac Manor Solomon u posljednjoj akciji na utakmici.

“To može biti dobar rezultat za nas, jer Atalanta sada ima dvije utakmice sa Cityjem, a mi dvije sa Šahtarom. Mi ćemo pokušati biti bolji od Šahtara i odigrati na nivou kao protiv Atalante. Te dvije utakmice sa Šahtarom mnogo će toga odlučivati, pogotovo ako City dobije obje utakmice s Atalantom, što je za očekivati, ali je daleko od sigurnog”, kazao je Bjelica.