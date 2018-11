BJELICA I DRUŠTVO PROLASKOM SKUPINE ZAKORAČILI U ELITU: Da je ždrijeb danas, ovo bi bili mogući Dinamovi protivnici

Teams through to the last 32 of the 2018/19 #EuropaLeague:

☑️ Arsenal

☑️ Chelsea

☑️ Bayer Leverkusen

☑️ Frankfurt

☑️ Lazio

☑️ Dinamo Zagreb

☑️ Zurich#NaijaBet #JoinTheChampionsNow pic.twitter.com/uRzwtoE9zJ

— NaijaBet.com (@NaijaBet) November 9, 2018