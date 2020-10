BJELICA GA NIJE KORISIO, MAMIĆ GA JE IGNORIRAO I SADA ODLAZI RIVALIMA: Dinamo pustio talentiranog mladog igrača u Rijeku

Bivši trener Nenad Bjelica nije ga imao namjeru korisiti, a Zoran Mamić mu je dao šansu tek u utakmici Kupa

Iako je prijelazni rok u većini zemalja završio, u Prvoj HNL on je i dalje na snazi do 19. listopada, a eto, Dinamo je nastavio čistiti svlačionicu i nakon Nikole More, Amera Gojaka, Emira Dilavera, Antonija Marina, Damiana Kadziora, Sandra Kulenovića i Joška Gvardiola, koji je prodan, ali će ostati u klubu na posudbi, “modri” su se riješili i Luke Menala.

Naime, u utorak je dogovorena posudba s pravom otkupa Luke Menala i to u redove rivala, Rijeku, a tamo će ga dočekati Sandro Kulenović, koji je također na posudbi. Menalo zapravo nikada nije dobio priliku u Dinamu, iako se od njega puno očekivalo i iako je imao sjajnu prošlu sezonu. Dinamo ga je prošle godine posudio ljubljanskoj Olimpiji, a Menalo je tamo bio ponajbolji igrač i uspio je u 38 utakmica zabiti 12 golova te još osam namjestiti.

Međutim, bivši trener Nenad Bjelica nije ga imao namjeru korisiti, a Zoran Mamić mu je dao šansu tek u utakmici Kupa protiv Ferdinandovca gdje je Menalo bio uvjerljivo najbolji igrač.

Sada ovaj 24-godišnji krilni igrač BiH reprezentacije odlazi u ruke talentiranom strategu Simonu Rožmanu koji mu možda pronađe mjesto u svojoj momčadi.