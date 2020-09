BJELICA DOVEO PRVO VELIKO POJAČANJE: Slovenac je bio trenerova velika želja, platili su ga pola milijuna eura i preoteli konkurenciji

Poljski mediji pišu kako ga je Osijek platio pola milijuna eura i preoteo varšavskoj Legiji, odnosno Lechu iz Poznanja

Slovenski reprezentativac, Damjan Bohar, novi je igrač Osijeka. Stigao je na Gradski vrt i potpisao trogodišnji ugovor, a Osijek će poljskoj Zaglebiji platiti oko pola milijuna eura odštete.

“Osijek je bio jedina prava ponuda za mene, kad sam se čuo s trenerom odmah sam dao do znanja klubu da želim doći tu. Kada trener kao što je Nenad Bjelica iznese planove koje klub ima, to je bilo ono zašto sam odlučio doći u Osijek”, rekao je Bohar po dolasku u Osijek.

Poljski mediji pišu kako ga je Osijek platio pola milijuna eura i preoteo varšavskoj Legiji, odnosno Lechu iz Poznanja, koji nisu htjeli platiti toliku odšetetu, a navode i kako mu je Osijek dao plaću od 33 tisuća eura mjesečno.

Bohar je bio jedan od najboljih krilnih igrača poljske Ekstraklase, a riječ je o polivalentnom igraču koji može igrati i lijevo i desno pa čak i špicu prema potrebi. Prošle je sezone briljirao sa 16 golova i pet asistencija u 39 nastupa za Zaglebiju, a novu je sezonu otvorio jednako dobro golom i trima asistencijama u tri utakmice.

Bjelica je usput najavio i još neka pojačanja. “Imamo još dva tri igrača na listi za dovođenje. Sumnjam da će doći do utakmice s Goricom, ali doći će vjerojatno do utakmice iza te. Naravno, gledamo na to da to bude što kvalitetniji igrač za što manje novca, da ne trošimo ako ne moramo”, rekao je Bjelica.