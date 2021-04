‘Sada određeni klubovi imaju po četiri igrača iz Dinama i zato prvenstvo nije regularno’

Trener Osijeka Nenad Bjelica u petak je na press konferenciji uoči nedjeljnog gostovanja u Varaždinu rekao što misli o Dinamu, HNL-u, Damiru Miškoviću i tenzijama koje su porasle u HNL-u.

Bjelica je, između ostalog, komentirao i suce u hrvatskom nogometu. Iako je nedavno kazao kako to više neće raditi te kako vjeruje u sustav, na neke stvari nije mogao ostati ravnodušan…

“Što te ne ubije, to te ojača. Na ovakve udarce sam navikao. Nije to meni nikakva novost. Da sam na sedmom mjestu, vjerojatno me nitko ne bi napadao. Neovisan sam, mogu svakom reći sve. Čist sam kao suza. Ne bavim se muljanjima, manipulacijama, kombinacijama. Ili pošteno ili nikako. Plan mi je da odradim ugovor s Osijekom još dvije godine i naravno da se nadam da ćemo u tom periodu osvojiti neku titulu. Radimo na tome, radit ćemo na uspostavljanju boljih odnosa u hrvatskom nogometu, da HNL bude što regularnije natjecanje. Kad govorim to, ne mislim na suđenje, ali ćemo voditi računa o tome i dati prijedloge. Ako mogu zagrebačkim klubovima suditi suci iz okolice Zagreba, onda treba i da Osijeku mogu svirati suci iz Đakova i okolice. Igrate kod Gorice, sudi vam sudac iz Zagreba. Igrate u Osijeku i ne može vam svirati sudac iz Donjeg Miholjca”, kazao je Bjelica i dodao:

“Bio sam u tom klubu. U prvoj sezoni niti jednog igrača nismo imali u niti jednom hrvatskom klubu i osvojili smo prvenstvo s 20 bodova prednosti. U drugoj sezoni po jedan igrač u četiri kluba i u Lokomotivi dva. Sada određeni klubovi imaju po četiri igrača iz Dinama i zato prvenstvo nije regularno. Borit ćemo se protiv toga. Mišković, moj prijatelj, misli da je budućnost u posudbama i borit ćemo se da to tako ne bude. Da jedan klub ima četiri ili iduće sezone osam igrača na posudbi u jednom klubu. Borit ćemo se protiv toga. Na to treba ukazivati. Suci nisu najveći problem hrvatskog nogometa. Regionalizacija sudaca, borit ćemo se da bude drugačije a ne da zadnjih deset utakmice Osijeka sude suci iz Zagreba. Nije pošteno i da se napravi takav pritisak na te ljude. To nas frustrira i borit ćemo se protiv toga. Ove zime su pokušali posuditi naše igrače s iskustvom u HNL-u. Ti se klubovi su se odlučili na igrače iz Dinama koji nisu i kročili na teren HNL-a pa smo posudili u strane klubove, u hrvatski klub nismo mogli. Imamo po jednog igrača u i Istri i Šibeniku”, dodao je Neno Bjelica.