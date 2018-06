BJEGUNAC ZDRAVKO MAMIĆ ODGOVARAO NA NEUGODNA PITANJA NOVINARA: ‘Nisam kukavica, ispravan sam čovjek’

‘Ja znam da sam ispravan čovjek. Htio bih sada vidjeti Modrića i Lovrena’

Zdravko Mamić u srijedu je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja najmanje 116 milijuna kuna iz GNK Dinamo. S njim su osuđeni i brat Zoran, porezni obveznik Milan Pernar, te izvršni predsjednik HNS-a Damir Vrbanović.

Nitko od optuženih nije bio na izricanju presude, a Mamić je vijesti o tome da mora u zatvor dočekao u Međugorju, Bosni i Hercegovini, u koju je došao dan prije izricanja presude i čije, odnedavno, ima državljanstvo.

‘Mamić održao presicu i rekao da se neće vratiti u Hrvatsku’

Nakon što je čuo vijesti iz Osijeka, u kafiću u Međugorju je Mamić održao presicu i rekao da se neće vratiti u Hrvatsku koja je za njim, odmah po nepravomoćnoj presudi, ispisala tjeralicu. Između ostalog, Mamić je osuđen i za podjelu odštete za transfer dvije zvijezde hrvatskog nogometa, Luke Modrića i Dejana Lovrena…

Mamić je u razgovoru za Dnevnik Nove TV kazao sljedeće:

“Ja znam da sam ispravan čovjek. Htio bih sada vidjeti Modrića i Lovrena. Sva vještačenja bila su u moju korist, nigdje nije bilo ni riječi da se meni može presuditi. Barem Lovren i Modrić znaju što smo potpisali. Ja im se divim ako oni nakon ovoga budu mogli igrati na Svjetskom prvenstvu. Kako će smoći snage kad znaju što je država meni napravila. Nisam mislio da će tako ispasti na kraju, da ću biti bjegunac pred hrvatskim pravosuđem. Međutim, ako tako zakon kaže, onda jesam”, izjavio je Mamić i dodao:

‘Više od same kazne, šokiralo me obrazloženje’

“Više od same kazne, šokiralo me obrazloženje. Shvatio sam da sudsko vijeće nije pisalo presudu, već su prepisali ono što im je napisao USKOK. Jesam li u bijegu? Ako se to zove bijeg, onda, da. Moje novo životno odredište je Bosna i Hercegovina, moja nova domovina”.

Je li malo kukavički to što ste napravili, upitao ga je reporter Nove TV. Osuđenik za teški kriminal u hrvatskom nogometu kazao je:

‘Imao sam informacije da će me se nevinog osuditi’

“Ne, to je svrsishodno. Imao sam informacije da će me se nevinog osuditi i normalno je da sam na mjestu gdje mogu koliko toliko ravnopravno voditi bitku protiv tog sustava koji mi je to napakirao. Vi sad aludirate i lovite se za svaku moju sitnicu. Da ste me pitali prije tri, četiri dana rekao bih vam milijun posto da ću biti slobodan, prodao bih vlastitu obitelj. Kad sam osjetio da se stvari mijenjaju i da je izvršen pritisak, nije mi preostalo ništa drugo nego da se sklonim. Dok presuda nije pravomoćna postoji presumpcija nevinosti. Ja znam od prvog dana da je to politički namješteno suđenje. Ja nisam kriv, to se nije dogodilo.

Od čega ćete živjeti, blokirat će vam se imovina nakon pravomoćnosti presude? Bilo je novo pitanje Mamiću…

“Ne mogu zamisliti da suci s toliko staža mogu zanemariti sve pogreške koje su bile izveden tijekom postupka. Što se tiče presude, ja mirno spavam. Naravno da mi komfor nije isti, da nisam uz obitelj, ali ja ću se snaći. Nije mi lako, ali toliko ljudi sam zadužio i oni me vole, živjet ću 10 puta kvalitetnije nego do sada. Bog zna zašto mi je nametnuta ova odluka”, istaknuo je Mamić.