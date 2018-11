BJEGUNAC OD HRVATSKOG PRAVOSUĐA IZ MEĐUGORJA PORUČUJE: ‘Zapamtite ovu rečenicu, jer sve su se moje rečenice obistinile’

Zdravko Mamić je prokomentirao stanje u Dinamu i hrvatskom nogometu

Zdravko Mamić, nekadašnji izvršni dopredsjednik Dinama, koji je nepravomočno osuđen zbog sportskog kriminala i trenutno je u bijegu u BiH, razgovarao je sa SN o trenutnom stanju u Dinamu i hrvatskom nogometu.

Nakon što je Dinamo, pod vodstvom trenera Nenada Bjelice, razbio prokletstvo i ostvario nokaut fazu jednog europskog natjecanja po prvi put još od 1970., Mamić nije skrivao oduševljenje.

‘Ovaj je Dinamov uspjeh kulminacija svega što se događa u hrvatskom nogometu’

“Ovaj je Dinamov uspjeh kulminacija svega što se događa u hrvatskom nogometu. I to ne od jučer. Sve je započelo senzacionalnim uspjehom reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, nakon toga je Luka Modrić izabran za najboljeg igrača na svijetu, mlada se reprezentacija plasirala na Europsko prvenstvo, eto, na koncu je stiglo Dinamovo proljeće. To je bajka koja je zapravo stvarnost. Sve to je plod sjajnog rada u nogometu, radi se o kontinuitetu”, rekao je Mamić.

“Eto, po političarima i nekim medijima, ja sam bio krivac za stanje u nogometu. Pa sad bi onda mogli reći hvala za stanje u nogometu”, dodao je o svojim zaslugama za uspjehe hrvatskog nogometa.

‘Sve su se moje rečenice takve vrste obistinile’

“Sve su se moje rečenice takve vrste obistinile – ona kad sam nakon ispadanja u ligu za bedaka rekao da će Dinamo deset godina zaredom biti prvak, kao i ona koja je došla kad smo zasluženo izgubili prvenstvo od Rijeke, a glasi: To ste gledali sad i nikad više”, naglasio je u razgovoru.

“Da, od ove, 2018. godine Dinamu će igranje europskog proljeća biti običan radni dan. A moram kazati i posebno naglasiti da je sve to bilo pomno planirano, ova priča nije slučajna. U sljedećem će desetljeću Dinamo svojim navijačima priuštiti mnogo više radosti nego dosad. Konačno, navijači i Dinamo žive bezuvjetno zajedno!”, zaključio je nekadašnji dopredsjednik Dinama.