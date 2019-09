BIZARNIJU UVREDU JOŠ NISMO VIDJELI: Ante Rebić na udaru iz nevjerojatnog razloga: ‘Taj tip je prevarant…’!

‘Znam da mu je prva utakmica, ali ovaj tip je takav prevarant’

Hrvatski reprezentativac, Ante Rebić, debitirao je za Milan u nedjelju u trećem kolu talijanske Serie A na gostovanju kod Verone gdje u ‘rossoneri’ slavili s 1:0 golom Poljaka Piateka.

Rebić je ušao u 46. minuti umjesto Brazilca Paquete, a kasnije je Hrvat imao i priliku za pogodak, i to vrlo dobru. Oslobodio se svog igrača i dočekao lijep centaršut negdje na pet metara od gola, međutim, nije dobro zahvatio loptu i na koncu je promašio. Istina, bila je to zaista lijepa šansa, ali ništa što se ne događa u nogometu. Ipak, postoje i oni koji su mu to zamjerili, a vjerovali ili ne dolaze iz – Gane!

‘On je prevarant’

Jedan ganski novinar usporedio je Rebića s Georgeom Abegeom, lokalnim nogometašem koji igra za klub Asante Kotko.

Snimku Rebićeva gola i raspravu pogledajte OVDJE.

Dotični igrač s brojem 37 na dresu, nije baš najspretniji s loptom.

Ganci se također nisu baš suzdržavali s komentiranjem Rebića. “Znam da mu je prva utakmica, ali ovaj tip je takav prevarant”, napisao je jedan od pratitelja.