BIZARNE LI SITUACIJE: Sportski direktor Hammarbyja tvrdi – ‘Kačaniklić nije bio besplatan’. Pogledajte što su onda napravili u Hajduku

Imamo podosta bizarnu situaciju na Poljudu. Naime, Hajduk je tijekom današnjeg dana objavio na svojim službenim stranicama da je potpisao ugovor sa švedskim nogometašem Alexanderom Kačaniklićem, koji je dosad igrao za švedski Hammarby.

Splićani su na svojim službenim stranicama prvo napisali da je kod njih prešao besplatno, a spomenimo kako i na Transfermarktu stoji da je Kačaniklićev transfer bio besplatan, a onda je nekoliko sati kasnije Hajduk tu rečenicu u kojoj stoji da je Šveđanin stigao bez odštete, uklonio.

U međuvremenu je za švedski FotbollDirekt izjavu dao i sportski direktor Hammarbyja Jesper Jansson, koji pak tvrdi da transfer Kačaniklića baš i nije bio besplatan kako su u Hajduku izvorno naveli.

“Čudno mi je da je Hajduk tako formulirao vijest, posebno s obzirom na to da se radi o povjerljivoj informaciji. Mogu samo reći da je izvršen transfer u punom smislu riječi te kako je Kačaniklić imao važeći ugovor s nama na još godinu dana”, rekao je Jansson.

Upitali su ga znači li do definitivno da igrač nije otišao besplatno, a on im je odgovorio: “Neka svatko zaključi što hoće. Smijem reći samo ovo što sam vam rekao, to su povjerljive informacije”.

U švedskim se medijima moglo pročitati, ali samo neslužbeno, kako je Hammarby na Kačanikliću zaradio oko 750 tisuća eura. No, službene cifre za sada nema.