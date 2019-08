BIZARNE LI NAGRADE I TO U ELITNOJ LIGI: Kako je moguće da je Eden Hazard najbolji igrač Europa lige?

Čini se malo nategnutim reći da je on najbolji igrač Europa lige s tako mršavom statistikom

Možda vam je promaklo, što nije niti čudno jer je riječ o, kako mnogi kažu drugorazrednom natjecanju koje ionako nitko baš i ne cijeni. Belgijski veznjak Eden Hazard proglašen je najboljim igračem Europa lige prošle sezone. Hazard je prošle sezone često istican kao nogometaš koji je Chelsea vodio do naslova pobjednika Europa lige. Na prvu, čini se kao legitiman izbor, ipak je to nogometaš koji je prije nekoliko tjedana prodan Realu za nemalih 120 milijuna eura, međutim statistika kaže drugačije.

Belgijski veznjak je upisao osam nastupa za ‘Bluese’ u Europskoj ligi postigavši dva gola uz dvije asistencije. Čini se malo nategnutim reći da je on najbolji igrač Europa lige s tako mršavom statistikom u natjecanju koje traje cijelu sezonu i nudi 11 utakmica, no, hajde, reći će mnogi ipak je to Hazard pa neka mu bude.

Bizarna odluka

Ipak, ako se pogleda tko mu je prvi pratitelj, onda stvari postaju pomalo i bizarne. Naime, odmah iza Hazarda našao se francuski napadač iz redova osvajača, Olivier Giroud. Podcijenjen, kod nekih i omražen, centarfor Chelseaja zapravio je bio taj koji je nosio londonske plavce do finala Europa lige. Statistika tu govori sve. Giroud je u Europa ligi upisao, pazite sada, 11 golova i još je pet namjestio. Logike nema osim da je UEFA odlučila dati nagradu Hazardu jer je to, eto, Hazard.

Usudit ćemo se reći kako je i treći pratitelj Luka Jović legitimniji kandidat za ovu nagradu od Hazarda, imao učinak od deset golova i jedne asistencije.