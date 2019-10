BIZARNA SITUACIJA ZA NIKU KOVAČA: Hrvatski trener rasplakao svog igrača usred utakmice – ‘Znamo da ga to iritira’

Nogometaši Bayerna izgubili su u 7. kolu Bundelige na svojoj Alianz Areni od Hoffenheima s 1-2. Sastav Nike Kovača je u utorak s 7-2 “razvalio” Tottenham u Ligi prvaka u Londonu i nikako se nije očekivao poraz od Hoffenheima, za kojeg još ne igra ozlijeđeni Andrej Kramarić. No, Bavarce je “potopio” Armenac Sargis Adamjan s dva gola u 54. i 80. minuti, dok je strijelac za domaćine bio Lewnandovski (72). Ivan Perišić je zaigrao za Bayern od 60. minute.

Novi problemi pojavili su se za Niku Kovača nakon 2:1 poraza od Hoffenheima u 7. kolu njemačkog prvenstva, ali to nije jedini problem s kojim se Kovač morao suočiti tijekom i nakon utakmice.

Naime, usred susreta s Hoffenheimom Kovačev igrač Javi Martinez uhvaćen je kako plače na klupi. Njemački mediji odmah su počeli nagađati o čemu se radi, a zaključili su da je to zbog toga što ne igra.

