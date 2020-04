Naglasio da bi Redsi vjerojatno osvojili naslov prvaka da su imali Suareza u svojim redovima otpočetka

Kako se u ovom vremenu bez nogometa prisjećamo raznih obljetnica, našlo se mjesta i za jednu bizarnu.

Luis Suarez jedan je od najubojitijih napadača u ovom stoljeću, ali njegovo ponašanje na terenu uvijek je bilo donekle neshvatljivo. Prije sedam godina ugrizao je Branislava Ivanovića u utakmici Chelseaja i Liverpoola te je zbog toga zaradio veliku kaznu.

Rekao je da nije to napravio

Iako ga je snimilo više kamera, Suarez je pred svojim suigračima negirao da je ugrizao Ivanovića, a ispričao je to i legendarni nogometaš Liverpoola Jamie Carragher.

“Kad je ušao u svlačionicu, Luis je rekao da on to nije napravio. Možda se nadao da kamere nisu uhvatile taj trenutak”, ispričao je Carragher za Sky Sports te se osvrnuo na Suarezovu zabranu od deset utakmica zbog tog incidenta.

“Mislim da je to imalo velik utjecaj na Liverpool. Suareza nije bilo prvih pet utakmica sljedeće sezone. Te je sezone Liverpool skoro osvojio naslov, Suarez je bio najbolji igrač u ligi”, zaključio je legendarni Liverpoolov stoper koji je naglasio da bi Redsi vjerojatno osvojili naslov prvaka da su imali Suareza u svojim redovima otpočetka.

No Suarezu nije to bio ni prvi ni zadnji put. Povijest njegovih ugriza je fascinantna, a seže još iz redova Ajaxa pa sve do Svjetskog prvenstva na kojem je u dresu Urugvaja ugrizao talijanskog stopera Giorgija Chiellinija.

Taj je ugriz Chiellinija također nakon utakmice negirao, da bi na kraju ipak priznao i ispričao se.