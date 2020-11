BIZARAN INTERVJU KOJI JE ZBUNIO NOGOMETNI SVIJET: Novinar rešetao Haalanda neobičnim pitanjima – ‘Večeras spavate sami’?

Nakon utakmice i novog sjajnog izdanja, Haaland je dao jedan pomalo bizaran intervju, koji je sada već totalni hit

U skupini F Lige prvaka Borussia Dortmund je rutinski odradila gostovanje u Belgiji pobijedivši Club Brugge s 3-0. Sve je bilo gotovo nakon pola sata igre, a strijelci su bili Thorgan Hazard (14), te Erling Haaland (18, 32). Mladi Norvežanin je tako stigao do brojke od 14 golova u 11 nastupa u Ligi prvaka.

Nakon utakmice i novog sjajnog izdanja, Haaland je dao jedan pomalo bizaran intervju, koji je sada već totalni hit na društvenim mrežama. Naime, novinar mu je postavio nekoliko vrlo čudnih pitanja, a Haaland je začuđeno odgovarao na pitanja.

Bizaran intervju

“Večeras ćete spavati usamljeni”, pitao je novinar Haalanda, a ovaj je pomalo zbunjeno odgovorio “da”.

Novinar je zatim nastavio s konfuznim pitanjima. “Niste zabili hat-trick večeras, znači nećete doma povesti djevojku”, pita dalje novinar.

Haaland zatim kratko i začuđeno odgovara – “Ne, nisam ga zabio”. A na to mu novinar kratko odgovara – “Dobro, to je to, hvala vam”.

Situaciju su odmah komentirali i stručni komentatori u studiju Jamie Carragher i Micah Richards, a niti oni nisu pojma imali o čemu se radi. “Bože, mislio sam da ćemo svi večeras dobiti otkaze”, rekao je Carragher, a nadovezao se Richards – “Nisam imao pojma u kojem smjeru ide ovaj intervju”.

O čemu se radi?

Pa u kojem smjeru je išao? Novinar je zapravo vrlo dobro upućen u kratku, ali bogatu povijest Haalanda i pitanje je možda malo nezgodno formulirano, ali na neki način ima i smisla.

Naime, Haalanda je u studenom prošle godine rekao kako spava s loptama s kojima je postigao hat-trick i pritom ih je nazvao svojim “djevojkama”.

“Spavam s pet lopti kojima sam zabio hat-trickove. Liježem u krevet s njima i osjećam se dobro. Gledam ih svaki dan, one su moje djevojke”, rekao je Haaland prije godinu dana. Sada vjerojatno pitanja novinara i nisu tako bizarna, samo je možda nedostajao kratak uvod ili objašnjenje…