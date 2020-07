BIZARAN, ALI NA KRAJU IPAK KORISTAN, RITUAL: Zvijezdu Premiershipa prije svake utakmice mažu baby uljem. Evo i zašto

Zanimljiv i svakako jedan od najneobičnijih rituala ima španjolski nogometaš malijskog porijekla, Adama Traore. Naime, prije svake utakmice njegova Wolverhamptona, Adami Traoreu klupsko osoblje maže ruke uljem za bebe.

Iako se na prvu ovaj ritual čini sasvim bizarnim, na kraju on zapravo ima itekakvog smisla. Naime, Traore je poznat po iznimnoj tjelesnoj snazi i jedan je od najbržih igrača na svijetu. Većini protivnika on je neuhvatljiv i onda se moraju služiti svakakvim metodama kako bi ga uhvatili, a jedna od tih je i hvatanje za ruke.

To povlačenje za ruke Traorea je stajalo teške ozljede ramena i sada fizioterapeuti više ne žele riskirati i mažu mu ruke uljem kako ga protivnici ne bi mogli čvršće zgrabiti.

@CathalCallinan you should be copying traoré, puttin baby oil on his arms to make them slippery….the half backs wouldn’t get near ya pic.twitter.com/ZQIkG5Mndu

— Paddy Kelly (@1paddykelly) July 27, 2020