BIVŠI VATRENI KOMENTIRAO POVRATNIKA: ‘Znamo da on nije najbrži branič, a danas se sve brzo odvija’

“Mislim da je prva opcija Lovren – Vida”, rekao je Jurica Vranješ

Bivši hrvatski reprezentativac Jurica Vranješ skupio je u dresu Vatrenih 26 nastupa i zna kako je igrati na najvećm pozornicama. Dugogodišnji igrač Werdera iz Bremena prokomentirao je stanje u reprezentaciji i američki turneju u kojoj je Hrvatska upisala poraz protiv Perua i pobjedu protiv Meksika.

“Znamo da on nije najbrži branič”

“Prije svega treba kazati kako izbornik zna najbolje. Što se tiče Ćorluke dugo je bio ozlijeđen, nogomet je postao brži, promijenio se i nadam se da će se Čarli vratiti na razinu kakvoj je bio. Znamo da on nije najbrži branič, a danas se sve brzo odvija, vidjelo se to i protiv Perua. Vida trenutačno ne igra u Bešiktašu, iako je u repki uvijek top, a Lovren je u Liverpoolu standardan. Mislim da je prva opcija Lovren – Vida”, rekao je Vranješ za Sportske novosti.



Osječanin smatra kako imamo najjaču reprezentaciju u povijesti te da sustav s tri u obrani nije opcija.

“Za to treba dosta vremena. Većina momčadi igra s četiri, možeš igrati s trojicom ako imaš mašine, a mi ih nemamo i to je činjenica. Stoga smatram da taj sustav nije opcija. No, imamo najjaču reprezentaciju u povijesti, nadamo se dobrom rezultatu i treba pustiti izbornika i stožer da u miru naprave pravi posao”, zaključio je Jurica Vranješ.