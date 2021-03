Trener Lokomotive Jerko Leko potvrdio je da su slavni nogometaši odlučili prestati igrati

Za NK Lokomotivu, trenutno predzadnju momčad 1. HNL-a, više neće igrati dva bivša hrvatska reprezentativca, 35-godišnji Nikica Jelavić i dvije godine mlađi Sammir, koji su odlučili završiti svoje karijere.

JAK VJETAR OTEŽAO IGRU NA ŠUBIĆEVCU: Lokomotiva i Šibenik podijelili bodove

Sportske novosti javljaju da Jelavić nije trenirao prošlog tjedna zbog privatnih obaveza i da bi u ponedjeljak trebao objaviti svoju odluku o prekidu karijere, a da je Sammir trebao igrati u posljednjoj utakmici Lokosa, u nedjelju sa Šibenikom, no da je u posljednji trenutak klubu rekao da više ne može.

‘Na nama je da to respektiramo’

“Definitivno su obojica odlučili završiti karijere, bila je to njihova samostalna odluka, nitko na njih nije utjecao”, rekao je trener Lokomotive Jerko Leko pa pojasnio zbog kojih su razloga proslavljeni nogometaši odlučili završiti karijeru.

“Jelavić je odlično odradio utakmicu s Hajdukom, stvarno nam je jako pomogao, ali i nakon tog dvoboja koljeno mu je bilo natečeno nekoliko dana, sve mu više vremena treba za oporavak. Sammira, pak, već kronično muče tetive, nakon svakog većeg napora dobije upalu tetiva, pa je i on odlučio prestati s igranjem. Računao sam na njega za utakmicu u Šibeniku, bio je među 20 kandidata za nastup, ali javio se uoči puta u klub i rekao je da se više ne vidi u našoj svlačionici. To je njegova odluka, uvijek je samostalno donosio odluke za koje je smatrao da mu odgovaraju, pa je tako i sad odlučio. Na nama je da to respektiramo i da mu zahvalimo, kao i Jelaviću, za sve što je napravio za ovaj klub”.

Sammir je za Lokomotivu igrao od ljeta 2019. godine, a Jelavić je njen član postao na početku ove sezone.