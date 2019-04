‘FSS demantira Hrvata: ‘Knežević? Niti smo ga zvali, niti nam treba u reprezentaciji Srbije’

Dinamov veznjak Bojan Knežević koji karijeru gradi na posudbi u Lokomotivi, igrač koji je nastupao za hrvatsku U-21 reprezentaciju, u razgovoru za Sportske novosti, koji je objavljen u petak, izjavio je da bi mogao zaigrati za srpsku reprezentaciju.

Ovaj 22-godišnji veznjak kazao je da je dobio poziv iz vrha srpskog nogometnog saveza, ali srpski tabloidi poput Blica i Informera demantirali su ovakve navode.

IZ DRESA VATRENIH PRELAZI MEĐU ORLOVE? Velika nada hrvatskog nogometa kaže da ga zanima igranje za Srbiju

‘Kneževića nitko nije zvao’

“Kako saznajemo od izvora bliskih nogometnom savezu naše zemlje, Kneževića nitko nije zvao, a stručni stožeri “A” i mlade reprezentacije nisu zainteresirani za njegove usluge. Očigledno je da je u pitanju bila samo osobna promocija ovog momka”, piše Blic u tekstu pod naslovom:

“FSS demantira Hrvata: ‘Knežević? Niti smo ga zvali, niti nam treba u reprezentaciji Srbije!”

Informer se pisanjem nadovezuje:

“Vijest koja je odjeknula poput “bombe” brzo je demantirana! Nitko iz saveza nije bio u kontaktu s igračem! Niti je Knežević u mislima stručnom stožeru naše selekcije”.

‘Istina je! Zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju’

Podsjetimo na Kneževićevu izjavu koja je itekako odjeknula u regiji.

“Istina je! Zvali su me nedavno iz Srbije, zvao me čovjek iz Saveza i rekao mi da postoji mogućnost da igram za Srbiju i pitao me jesam li zainteresiran. Moram priznati da me malo zatekao. Potom mi je rekao kako zna da mogu ostvariti uvjete igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresiran ili odbijam takvu mogućnost. Ako kažem da me zanima, onda ćemo dalje razgovarati”, započeo je Knežević koji ne odbija mogućnost takvog raspleta situacije.

‘Rekao sam da me zanima, zašto ne?’

“Ne, naprotiv, rekao sam da me zanima, zašto ne? Pa, nogomet je to, ne treba gledati neke druge stvari. Svjestan sam da će biti ljudi koji će tako gledati, međutim mene zanima samo nogometni put, nogometna priča. A, moram priznati, u Hrvatskoj mi perspektiva u ovom trenutku nije blistava, svjestan sam toga, kako sad stvari stoje, teško da ću zaigrati za hrvatsku reprezentaciju. Srbija me zove, očito me jako želi, naravno da razmatram tu mogućnost.”

“Gledajte, meni je Hrvatska uvijek prvi izbor, igrao sam u svim selekcijama, bio i kapetan U-19 reprezentacije, naravno, kad bi se pojavila mogućnost da moram birati… Ali, imam osjećaj da me nakon ovog izbornik Gračan i pozove u reprezentaciju, možda će to biti zbog toga da ne odem u Srbiju, a ne znam koliko je to dugoročno. Vidjet ćemo što nosi život i nogomet, nemoguće je predvidjeti rasplet. Vidjet ćemo što će biti i oko mog igranja za Srbiju, ali nije nemoguće da zaigram za Orlove”, zaključio je.