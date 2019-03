BIVŠI TRENER NIJE IZNENAĐEN BOČKAJEVIM ISPADOM: Oglasio se i izbornik mlade reprezentacije

Zbog nesmotrenosti si je u pitanje doveo cijelu karijeru

Petar Bočkaj izbačen je iz Nogometnog Kluba Osijek, nakon telefonske sjednice Uprave Kluba, a razlog je uzastopno kršenje profesionalnog ugovora, objavljeno je u subotu na službenim stranicama kluba.

Kasnije su se saznali ostali bizarni detalji nesreće u kojoj je sudjelovao. Prema riječima svjedoka koji su se tamo zatekli, a koje citira SiB.hr “Bočkaj se u vidnom alkoholiziranom stanju namjerno zabio u trgovinu u sklopu benzinske stanice, a razlog je navodno taj da nije mogao dočekati smjenu djelatnika da mu prodaju čokoladicu.”.

Neobjašnjiv potez mladog nogometaša kao i njegovo isključene iz kluba za Sportske novosti komentirali su Nenad Gračan i Samir Toplak, obojica ljudi s iskustvom treniranje 23-godišnjeg nogometaša.

Bivši treneri nisu iznenađeni

Petar Bočkaj bio je dio i mlade U-21 reprezentacije, izbornik Gračan to komentira ovako:

“Normalno da je bio u rosteru mlade reprezentacije jer se radi o vrlo talentiranom igraču, pa je logično da sam računao na njega. Moram vam kazati da me ova priča s njegovom nesrećom jako zbunila, ne znam što bih vam sad mogao kazati na tu temu.”, rekao je Gračan pa dodao da nikad nije imao problema s Bočkajem:

“Ne, ne, nikada nije bilo s Petrom bilo kakvih problema. Kad je bio i mladoj vrsti, sve je uvijek bilo OK. Jako mi je žao što mu se to dogodilo. Zaista je dobar igrač. Eto nametnuo se u Osijeku, imao sam dojam da se smirio, a sad je stigla ovakva vijest. Da, baš mi je žao, jako krivo zbog ovoga što mu se dogodilo. Super mu je išlo, a sad mu se zbog gluposti sve okrenulo, tko zna kako će njegova priča ići dalje, sad je s obzirom na odluku Osijeka u problemu”

“Pitanje je tko će nakon ovog angažirati”

Samir Toplak imao je prilike trenirati Petra Bočkaja, više je pričao o njegovom potencijalu i kvalitetama, ali isto tako nije iznenađen ovakvim epilogom.

“A kaj da komentiram, to je totalna glupost, ne znam što bih drugo rekao. Evo, stvarno, nemam riječi.”, rekao je Toplak pa dodao:

“Iskreno nije, ne čudi me nešto takvo, a najveću je štetu sebi napravio. Riječ je o talentiranom igraču i sve je to jasno, ali bilo je pitanje vremena kada će se ovo dogoditi. Trebao je ići na EP za mlade, to je sada sigurno otpalo. Možda je na ljeto mogao ostvariti i transfer, a sada je bez kluba. Uostalom, pitanje je tko će ga nakon ovog angažirati”