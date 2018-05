BIVŠI TRENER MODRIH OTKRIO: ‘To je igrač koji će biti novo pojačanje Dinama. Na njemu će zaraditi deset milijuna eura’

Ivanković dobro gura u Iranu, potpisao je novi ugovor, a iz Persepolisa u Dinamo stiže novo pojačanje

Hrvatski stručnjak Branko Ivanković sa svojim Persepolisom ušao je u četvrtfinale azijske Lige prvaka, već je osvojio i Superkup, a u ožujku je obranio naslov prvaka. Ivanković se hvali kako je njegova momčad jedina u Aziji koja igra s 11 domaćih igrača u prvom sastavu.

“Ostajem ovdje još najmanje dvije godine. Potpisao sam novi ugovor. Persepolis je veliki klub, za njega navija 40 milijuna ljudi. Svi me ovdje jako cijene, a ni legendarnog Ćiru Blaževića nisu zaboravili. Trebao je Ćiro doći i na proslavu našeg naslova, ali je na kraju nešto iskrsnulo. Nadam se da će on uskoro opet do Irana”, rekao je Branko Ivanković za Germanijak.

Prati HNL, njegov igrač dolazi u Dinamo

Ivanković i dalje prati HNL, a za Dinamo je izjavio kako je ovo bila jedna od najslabijih sezona u posljednjih 10-15 godina. Za Ligu prvaka su im potrebna pojačanja, a jedno stiže baš iz Irana.

NAKON HAJROVIĆA MODRI NA KORAK DO NOVOG POJAČANJA: Mladog desnog braniča vodi bivši trener Dinama

“Sadegh Moharrami. To je igrač iz mojeg kluba koji će biti novo pojačanje Dinama. Igra na poziciji desnog bočnog i u Maksimir dolazi kao slobodan igrač. Za Dinamo će to biti jedno od najvećih pojačanja posljednjih godina, jedan od najboljih stranaca. Istječe mu ugovor i u Maksimir dolazi kao slobodan igrač. Vjerujte mi, Dinamo će za nekoliko godina na njemu zaraditi deset milijuna eura”, objašnjava Ivanković.

Imperativ je prolazak skupine

Dotaknuo se popularni “Tanac” nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

“Prolazak skupine jednostavno mora biti imperativ. Mi to moramo napraviti. Ovo je bez ikakve sumnje sjajna generacija i morala bi proći u osminu finala. To bi bio jako dobar rezultat. Tri su favorita za naslov u Rusiji. Brazil, Španjolska i Argentina. Kad bih morao reći tko će biti novi svjetski prvak, moj bi odgovor bio Argentina. Oni su najkompletniji”, zaključio je za Germanijak.