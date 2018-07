BIVŠI TRENER HAJDUKA UPOZORAVA MAJSTORE S MORA: ‘Slavija igra ozbiljan nogomet, vrlo su kompaktna družina’

“Slavija je opasna, a trener Zagorčić uvijek ima tri plana”

Bivši trener Hajduka Krasimir Balakov prati događanja u svom bivšem klubu. Za Slobodnu Dalmaciju prokomentirao je njihov nadolazeći okršaj protiv bugarske Slavije u kojoj dobro poznaje prilike.

“Slavija je “podobra” ekipa, igraju ozbiljan nogomet, nisu atraktivni i nisu najbolji u Bugarskoj, to se zna, ali imaju svoje karakteristike na koje treba pripaziti. Otkako im je za trenera došao Zagorčić, oni su vrlo kompaktna družina.”, odmah je naglasio Balakov.

Vidljiv trenerski rukopis

“Kako da ne, to se vidi, napravio je sjajan posao. Imaju mlade dečke koji se bore i trče. Imaju i sve Bugare, 95 posto momčadi su domaći, osim vratara Stergiakisa koji je dobar, Grk je, ali zapravo je prvi vratar iskusni Petkov koji je sa 42 godine poseban lik. Zadnje dvije utakmice nije branio, čuvali su ga.”, rekao je Balakov.

Ulaganje u domaće igrače

“Pa da, jer to je dobar put. Samo Slavija u Bugarskoj toliko radi s domaćim mladićima. Nemam ja ništa protiv stranaca i ja sam bio stranac, ali lijepo je otvoriti vrata domaćim igračima. Klub je tako snažniji. Trebaš imat svoju školu, okrenuli su se radu sa svojim juniorima i to se vidi. Podigli su klub na višu razinu.”

Nisu vrh u Bugarskoj

“Nisu, naravno, što se oslikava prije svega po publici koje nema kao kad igraju najveći rivali u Sofiji. Njihovi navijači nisu brojni. I kad su na velikom stadionu, onda je gledalište prazno. Ali, doći će ljubitelji nogometa u Sofiji vidjeti Hajduk, to će im biti zanimljivo. Bit će onih što vole nogomet. I da vide i Hajduk. To je uvijek zanimljivo ime.”, istaknuo je Balakov.

Poljudska premijera u novoj sezoni: Hajduk europski put otvara protiv Slavije • https://t.co/RZ8PrZC8d8 #Hajduk pic.twitter.com/it6IB9pduk — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 26, 2018

Zanimljive odlike Slavije

“Trener Zagorčić ih je taktički sjajno pripremio. Posebno ga poštujem jer vidim da ga momčad slijedi, a na utakmici uvijek ima plan A, B i C. Hoće da ima sve pripremljeno. Ne prepušta se stihiji. Djeluju vrlo ozbiljno. Kad se momčad drži rasporeda i ne ispadaju olako iz svoga sustava, onda ih treba cijeniti. Trener im je velika snaga.”, oprezno je natuknuo bivši trener Hajduka.

Prati Hajduk

“Znam da uvijek ima dosta promjena i nikako da budu prvaci, to mi je žao. Čujem se redovito s Krešimirom (team-manager Mikulandra, op. a.). On je legenda. Časnik za vezu i držimo kontakt. To me veseli. Hajduk je moja velika uspomena.”, rekao je.

Ponosan na pomoćnike

“Bio sam, a lijepo je i kod kuće. Uputio sam u svijet moje pomoćnike, one iz Hajduka. Dao sam im put. Sjećate se. Ilija Grujev i Jonče Arsov. Sada oni vode Duisburg i ponosan sam na njih”, završio je Balakov.