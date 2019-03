BIVŠI SRPSKI REPREZENTATIVAC NAHVALIO SRNU KAO NITKO: Ovakvi komplimenti na Darijev račun zbilja su nešto posebno

‘Volio bih doći do njegovog broja telefona i čuti ga poslije toliko vremena’

Milan Jovanović, bivši igrač srpske nogometne reprezentacije i niza klubova među kojima su Liverpool i Šahtar, napravio je presjek karijere u razgovoru za mondo.rs pri čemu je odabrao i najboljih jedanaest s kojima je igrao u karijeri.

Mjesto u toj postavi pronašao je i nekadašnji kapetan hrvatske izabrane vrste i Šahtara iz Donjecka Darijo Srna, a način na koji je umirovljeni 37-godišnji nogometaš o njemu pričao zaista je nešto posebno. I dokazuje kakav je Srna bio kao igrač i kakav je čovjek.

Zadužio ga za sva vremena

Idealnu postavu igrača Jovanović je provukao kroz sustav 4-3-3, a čine ju ovi igrači: Reina – Srna, Vidić, Mascherano, Dante – Gerrard, Krasić, Loskov – Mbokani, Torres, Matias Suarez

Uvrštenje Srne u svoju idealnu postavu ovako je prokomentirao:

“Iskoristit ću priliku da stavim Srnu na poziciju desnog beka. To je momak koji se rađa jednom u sto godina. Prihvatio me je kao svoga, čak sam živio kod njega u razdoblju tranzicije, dok sam se selio i uređivao novi stan. Čovjek me je zadužio za sva vremena. Na stranu igračke kvalitete koje su zaista neosporne, ali ja bih istaknuo ljudske osobine koje Darijevoj ličnosti daju posebnu dimenziju.”

Divan čovjek

Dodao je:

“Voli našu muziku, družili smo se, podržavali jedan drugoga. Nažalost, nismo više u kontaktu. Putovi su nam se razišli, ponekad ga pozdravim preko zajedničkih prijatelja. Vidim da je sada u Cagliariju, volio bih doći do njegovog broja telefona i čuti ga poslije toliko vremena. U svakom slučaju, mnogo je važnije ono što nosim u sebi kao uspomenu na druženje sa tim divnim čovjekom i velikim prijateljem.”