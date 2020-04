RAZOTKRIO POZADINU SUMRAK SAGE U HNL-U: Prekinuo šutnju i otkrio nam istinu o kaosu u Interu; ‘Nisam htio raditi nemir, ali sad ću sve javno reći’

Razgovarali smo sa Samirom Toplakom o problemima u kojima se našao Inter iz Zaprešića

Teški su dani pred Interom iz Zaprešića, budući da je Inter napustila grupacija okupljena oko menadžera Velibora Kvrgića, koja je od ove zime investirala u klub i dala mu financijsku injekciju, a otkaz je dobio i trener Željko Petrović.

Petrović odradio tek sedam utakmica

Crnogorski stručnjak nije u Zaprešić donio ono što su u klubu očekivali, kako kažu dovoljnu količinu pozitive na klupi Intera, pa je odradio tek sedam utakmica, u kojima je upisao po jednu pobjedu, remi i čak pet uzastopnih poraza.

Dovoljno da mu u klubu, kako kažu zbog slabih rezultata, pruže mu ruku i zahvale se na suradnji. No, je li to istina, da li je moglo ispasti na kraju drugačije? Legitimno pitanje nakon onog što smo čuli od bivšeg trenera Intera, čovjeka koji je pet godina spašavao klub od ispadanja iz prve lige Samira Toplaka, koji sad trenira prvu momčad hrvatskog prvoligaša Varaždina…

Inter je već nekoliko godina u dosta teškoj financijskoj situaciji

Inter je već nekoliko godina u dosta teškoj financijskoj situaciji, ali uspio je od 2015. godine bez većih problema održati svoj prvoligaški status, čak i napraviti pokoji unosan transfer. Toplak se sav dao u klub, bio je više od trenera. No, sad je klub, nakon njegovog olaska, na rubu ponora. Kad je u siječnju napustio Inter, nije htio puno govoriti o razlazu s čelnicima. Do danas. Sad je sxamo za Net.hr odlučio “prekinuti šutnju”, jer je situacija eskalirala…

‘Vukli su se krivi potezi’

“Nisam htio raditi nemir u klubu kad sam odlazio, reći pod kojim uvjetima se to sve izdogađalo. S obzirom da su ljudi koji su kao htjeli nešto investirati, preuzeli odgovornost. E sad je ta odgovornost došla na naplatu. Znači, očito su se vukli krivi potezi. Sad to i jasno znam jer imam ljude unutra, u tri mjeseca su se vukli katastrofalni sportski potezi. Bila je to katastrofalna sportska politika s dovođenjem polovičnih igrača stranaca. Dovođenje u struku ljudi koji stvarno nemaju iskustva u prvakoj hrvatskoj nogometnoj ligi koju su isti i podcijenili. Mislili su da je to samo tako voditi klub u HNL-u, da to što smo mi tako vodili pet godina, da je to normalno. Sad se pokazalo da to nije bilo normalno. Treba tu imati i znanja i iskustva”, kazao nam je u uvodu razgovora Samir Toplak i nastavio:

‘Sad prijeti opasnost od bankrota’

“Žao mi je što se to sve tako izdogađalo, na ovakav način se jednostavno dalo da klub dođe u ozbiljnu situaciju da sad bankrotira. Činjenica jedna, kad sam odlazio ja sam s ljudima iz kluba, koji su vukli te poteze, samo rekao ‘nadam se da nismo zbog jedne šnicle zaklali kravu’. Mi smo tu prvu polusezonu odigrali bez 3, 4 plaće minusa i bili smo na 8 mjestu, i mi bi to izgurali. No, oni su napravili nešto strašno, pazite oni su mislili da će prodati Serderova i mislili da će onda dovesti 5, 6 igrača koji su iz njihove agencije, a jednostavno to nije išlo tako. Doduše, potpisali su 6 dobrih igrača koji su bili stožerni tipa Grgić, Mazalović, Matković, Tatumirović… To je bilo tragikomedija. U zimi se to ne radi, to su amaterski potezi, amatersko su posložili i to im se sad odbilo od glavu. Zadnjih 5 do 6 kola, oni su izgledali očajno na terenu”, objašnjava nam Samir Toplak i dodaje:

‘Najgore od svega je što nitko od njih sad ne želi preuzeti odgovornost’

“Najgore od svega je što nitko od njih sad ne želi preuzeti odgovornost. Sad peru ruke, izlaze iz kluba jer oni nisu bili vlasnici, ništa se nije dogodilo. Oni su tražili i smjenu trenera, oni su tražili i kadar, a jedinu odgovornost sad će platiti Branko Laljak”.

Upravo predsjednik Laljak govori kako menadžer Velibor Kvrgić, koji se sad sa svojim ljudima povlači iz kluba, nije nikad ni ušao u klub. To je tehnički, s prave strane istina, međutim nije sve baš tako…

‘Velibor Kvrgić nije imao funkciju u klubu, istina, ali je bio alfa i omega koji je vukao sve poteze’

“Pa nije da, on nije imao nikakvu funkciju u klubu, ali je bio alfa i omega koji je vukao sve poteze. Naravno da službeno nije imao nikakvu funkciju u klubu. Znači, govorim o formalnom dijelu, ali u neformalnom to baš ne stoji. Evo, jer sad Petrović izjavio da je pričao s Kvrgićem, eto, da li je izjavio da mu je rekao da se oni povlače i da ga ne mogu više plaćati?! Ne znam zbog čeka Petrović odlazi, ali ono što znam je to da uzrok pada Intera i svih ovih događanja nije nikakav koronavirus. U tom sam siguran. Ajmo malo logike. Imali su vrhunsku situaciju, pet bodova više od Varaždina i utakmicu doma s Varaždinom. Da je rezultat drugačiji, budite sigurni da oni e ne bi povlačili i pustili sve samo tako. Ali, oni su se u svemu tome razočarali, rezultat je katastrofalan i to je lančana reakcija”.

‘Sve je moglo biti drugačije’

Toplak naglašava da je sve moglo biti drugačije, samo da je on ostao u klubu…

“Da sam ostao, ja bih te igračw uvjerio da igraju za sebe, da će se prodati, uvjerio bi ih da daju sto posto od sebe, da poginu za klub. Da se netko i prodao, možda bi mi Serderova negdje i prodali i imali novaca do zime. Ne bih nikakve rezove radili, tih 6 igrača bi ostalo još uz neka dva, tri solidna igrača iz možda druge lige, kako smo i radili nekad to mi u Interu. No, bez sumnjivih stranaca i igrača koji nisu nigdje igrali. Uz neku kompaktnu sredinu, Inter bi sigurno ostao u prvoj ligi”.

Situacija u Varaždinu

I za kraj Toplak nam je otkrio kakva je situacija u Varaždinu?

“Nije tako loša kao u Interu, to sigurno. Trenutno sad kad se ne trenira mi non-stop nešto analiziramo. Varaždin će ostati u prvoj ligi, mi ćemo kroz prvenstvo za koje se nadamo da će što prije započeti, naravno prvo da se riješi ova pandemija koronavirusa jer je zdravlje najbitnije. Iskreno, se nadam da će se prvenstvo uskoro igrati. Što se tiče financija, klub tradi sve da mi nekako mogao preživjeti ovih nekoliko mjeseci. Sad, kakva će bisti, ne znam. Koliko sam malo upoznat sa situacijom, i ono što sam čuo, budžet je bio osiguran i do trenutka prekida prvenstva kod sponzora smo imali još nekih milijun i pol kuna, koje su sad možda blokirani ili koliko sad možda neće znati. Imamo dosta domaćih igrača i to je bitno. Plaće će vjerojatno ići nešto dolje, nešto će se srezati, ali sad koliko, to ne znam”, zaključio je Samir Toplak.