BIVŠI RAKITIĆEV SUIGRAČ NAČEO DOSTA ŠAKLJIVU SITUACIJU S KORONOM: Tjera li se zapravo nogometaše da doniraju?

Mascherano tvrdi kako su nogometaši sada indirektno prisiljeni donirati

Bivši igrač Barcelone i argentinske reprezentacije, Javier Mascherano, komentirao je trenutno krizno stanje u nogometu prouzrokovano pandemijom koronavirusa. Klubovi režu plaće, otpuštaju djelatnike, natjecanja su prekinuta, prihodi su prestali pristizati, a nogometaši, oni imućniji i dobroplaćeniji, već danima doniraju sredstva za pomoć bolnicama, potrebitima ili se odriču primanja kako bi pomogli klubu.

Mascherano tvrdi kako su nogometaši sada indirektno prisiljeni donirati jer u medijima konstantno navodi koliko oni zarađuju i tvrdi kako je došlo do toga da sada nogometaši iz moralnih razloga sami doniraju.

“Nogometaši su sada lake mete jer su ljudi o čijim se primanjima stalno priča. Došlo je do toga da su moralno obvezani reagirati i dati novac. Jasno je da u ovakvoj situaciji svi moramo pomoći. Mnogim nogometašima ne morate ništa ni reći, oni već pružaju ruku. Puno sam donirao i nikad nisam htio s tim ići u medije. To se ne radi zato što ti netko kaže, to se radi od srca”, rekao je Mascherano.