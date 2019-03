BIVŠI MODRI PORTUGALAC PRED SUSRET NA LUZU: Jedan od najkorektnijih Dinamovih stranaca otkrio što večeras očekivati

‘Svidjela mi se Dinamova igra, istrčali su s dušom, jako motivirani, kao ratnici’

Bivši branič zagrebačkog Dinama, 38-godišnji Portugalac Tonel, smatra da je Benfica i dalje blagi favorit za prolaz u četvrtfinale Europske lige unatoč porazu od 0-1 u prvoj utakmici, jer će pred svojom publikom nastojati dodatno dominirati pod imperativom pobjede.

“Ovo će biti drugačija utakmica. Dinamu će na Luzu biti teško jer će ondje biti pravi ambijent i zato što Benfica mora pobijediti da bi prošla”, rekao je Tonel u telefonskom razgovoru za Hinu.

DINAMOVA LEGENDA NAJAVILA POVIJESNU VEČER: Silvio Marić pred utakmicu protiv Benfice puca od optimizma i za to imam odličan razlog

“Benfica je unatoč porazu u prvoj utakmici još uvijek blagi favorit. No u jednoj utakmici sve je moguće”, dodao je.

Ponosan zbog Dinamovog poziva

Tonel će u četvrtak na stadionu Luz uživo gledati uzvratnu utakmicu osmine finala između Benfice i Dinama jer ga je bivši klub pozvao ondje kao svog gosta.

“Ponosan sam što me Dinamo pozvao na tu utakmicu. To znači da sam nešto dobro napravio. Uvijek se rado sjećam vremena provedenog u Zagrebu i svih ljudi ondje”, rekao je Tonel.

On je od 2010. do 2013. godine upisao 85 nastupa za “modre” te ostao upamćen kao jedan od najkorektnijih stranaca koji su nastupali za Dinamo.

Sviđa mu se današnji Dinamo

“Pobjeda Dinama nad Benficom u Zagrebu nije me nimalo iznenadila jer sam znao da je svakome teško igrati u takvom ambijentu na Maksimiru. Dinamovi igrači istrčali su s dušom, jako motivirani, kao ratnici…Odigrali su sjajno, bolje od Benfice, i zaslužili pobijediti s barem 2-0. Svidjela mi se njihova igra”, napomenuo je Tonel.

“Benfica, pak, nije odigrala dobro, uz to joj se bio ozlijedio Seferović te nije imala pravu zamjenu za njega, nije imala napadače. Možda je malo i podcijenila Dinamo, nije bila jako motivirana dok je Dinamo, očekivano, istrčao itekako motiviran. Njegovim igračima se bilo lakše motivirati protiv takvog imena”, rekao je stoper koji je igrao i za Porto, Sporting i Belenenses.

Benfica se neće predati

Benfica je nakon poraza od Dinama odigrala u ponedjeljak 2-2 pred svojom publikom u prvenstvenoj utakmici protiv Belenensesa. Tonel upozorava kako se ne može govoriti ni o kakvoj krizi vodeće momčadi portugalskog prvenstva.

“Ne možemo govoriti o krizi, to su bila samo dva loša rezultata, od kojih onaj s Dinamom ne mora za njih biti loš ukoliko nadoknade taj zaostatak. Tu je još sve otvoreno. Gledao sam utakmicu s Belenenseom te se nakon vodstva od 2-0 činilo da će pobijediti s barem 3-0, no onda su uslijedile greške zbog kojih su primili golove. No greške svi čine, ali to je ta magija nogometa, u njemu se događaju takve stvari”, rekao je Tonel.

Napominje kako je Benfici važno i portugalsko prvenstvo i Europska liga pa neće igrati opušteno.

“To je velika momčad koja uvijek želi pobijediti. Želi osvojiti svako natjecanje u kojem sudjeluje te će se boriti do kraja da eliminira Dinamo”, dodao je.

Trener unio svježinu

Od kada je trener Bruno Lage sjeo na klupu u siječnju, Benfica je upisala 12 pobjeda, dva remija i dva poraza.

“Svaki trener ima svoju metodu rada, no on je vidljivo unio svježi zrak u ekipu. Ona je pozitivno odgovorila na to, osim u te dvije zadnje utakmice. Vjerujem da će u četvrtak od prve minute krenuti u napad, nastojati preuzeti kontrolu nad loptom i tražiti prostor kroz Dinamovu sredinu i obranu”, rekao je Tonel.

On očekuje jednako postavljene momčadi kao i u prvoj utakmici igranoj 7. ožujka u Zagrebu.

“Dinamo je tada dao loptu Benfici i prepustio joj dominaciju, no vidjelo se da imati loptu ne znači i pobijediti. Benfica će sada nastojati pojačati kontrolu nad loptom i tražiti prostore koje nije uspijevala pronaći. Od Dinama očekujem istu igru”, kaže Portugalac.

Dinamo se ima pravo nadati

Ističe kako su Dinamovi stoperi odlično odigrali i odradili velik posao u prvoj utakmici, a također su mu se svidjeli Dani Olmo, Bruno Petković i Ivan Šunjić.

Izostanak Šunjića zbog skupljenih žutih kartona smatra nedostatkom za Dinamo.

“Vidjet ćemo kako će Dinamo pokriti tu poziciju. Izostanak Šunjića i Ademija mogao bi biti problematičan”, rekao je Tonel.

“No Dinamo ove sezone igra odlično u Europi pa se itekako ima pravo nadati prolazu u četvrtfinale”, zaključio je Tonel.