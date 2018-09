BIVŠI KAPETAN I STUP OBRANE VATRENIH ČESTITALI MODRIĆU: ‘Ovo je posebna priča!’ – ‘Najbolji si, iznad svih!’

View this post on Instagram

Luka Modrić! Zasluženo prvi, najbolji, iznad svih! Sad i za sva vremena… Ponosan sam što smo dijelili najbolje godine moga nogometnog života. Uvijek prvi, uvijek na zemlji, ucinio si nas vecima nego sto jesmo. Tako to rade najbolji od najboljih! Kapa do poda Grande!💪🏻😘❤️⚽️