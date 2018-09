BIVŠI IZBORNIK VATRENIH ZA NET.HR OTVARA OČI HRVATSKOJ JAVNOSTI: ‘Treba javno i na glas reći jednu bitnu stvar o reprezentaciji…’

‘Mi smo jedna od boljih reprezentacija, ali ima jedno pet, šest momčadi koje su bolje od Hrvatske u ovom trenutku’, rekao je Otto Barić za Net.hr

Težak poraz Hrvatske od Španjolske sinoć u Elcheu glavna je tema hrvatskih medija. Emotivno iscijeđeni Vatreni, očito su još u oblacima. Ništa neobično, itekako svojstveno za Hrvate koji su svjetski prvaci u euforiji i dizanju nacionalnih sportskih selekcija u nebesa u trijumfalnim danima. No, ovog je puta otvaranje očiju bilo bolno, pa koliko god se radilo “samo” o Ligi nacija.

Naletjeli na nabrijanu selekciju Španjolske

Naletjeli smo na nabrijanu selekciju Španjolske, koja je imala motiv više vratiti se putevima pobjeda nakon, za njih, lošeg rezultata u Rusiji. I eto, doživjeli debakl. Luis Enrique, novi trener Furije, imao je debi pred domaćom publikom na klupi nacionalne momčadi. Najavio je visoki presing, a njegovi igrači su reagirali sjajno u svim segmentima igre…

Asensijo, kapetan Ramos i Saul Niguez radili su pravi dar-mar Vatrenima koji danas u prvih 11 imaju samo šestoricu igrača koji su počeli finale SP-a (Vida, Brozović, Rakitić, Modrić, Vrsaljko i Perišić), sigurno znatno manjeg motiva i naboja nego u Rusiji. Takva je reprezentacija jednostavno bila zrela za pljusku protiv momčadi koja ima klasne igrač u svojim redovima…

What a wildie from Asensio!

Seconf of the 6 goals scored by Spain against Croatia. pic.twitter.com/9cBwL6Dax5 — LeagueSX (@league_sx) September 12, 2018

“Reći ću vam jedno. Pazite, naša reprezentacija je više nego što smo svi očekivali napravila na SP-u. Međutim, ovo sve poslije toga, jer neki su bili preforsirani, povrijeđeni itd, mi nismo mogli složiti pravu momčad, a protiv Španjolske je jako teško u takvoj situaciji uopće i igrati”, objašnjava nam bivši izbornik Austrije i Hrvatske, 85-godišnji Herr Otto Barić i nastavlja:

Saul Niguez Goal ~ Spain vs Croatia 1-0 ~ 11/9/2018 UEFA Nations League HD: https://t.co/pZe5BkyHHK via @YouTube — Grie7mann (@Grie7mannHD) September 11, 2018

‘Španjolska je u ovom trenutku bolja’

“Postao sam izbornik Austrije zbog toga što je jednu dobru Austriju koju je tada vodio moj prijatelj, bivši igrač Herbert Prohaska, Španjolska nakantala uvalivši im osam komada. Dakle, oni su vrlo često znali dati po pet, šest, osam golova raznim reprezentacijama. Treba javno i na glas reći jednu stvar. Španjolska je u ovom trenutku bolja. Malo sam začuđen da se Hrvatska uopće nije mogla oduprijeti, ali da vam kažem jednu stvar.

Nažalost, prije utakmice sam prčao sa svojom suprugom i znao sam, vidjevši kako su Španjolci od Engleza napravili malu djecu, da postoji mogućnost da ovo neće dobro završiti, odnosno da ćemo izgubiti. Mi jednostavno, trenutno, nismo pravi i trebat će nam sad malo vremena da se stabiliziramo u vratimo putevima pobjeda. Možda je dobro što se ovo i dogodilo, ne i visoki poraz 6-0, mislim da je vrijeme da ti igrači ne lete tako visoko u oblacima. Jer, zapravo, toliko dobri i – nismo!”

Marko Rog na desnom beku, Kovačić na desnom krilu?!

Dalić je protiv Španjolske napravio dva zanimljiva taktička poteza. Izostankom Ante Rebića i puštanjem nekolicine potencijalnih zamjena u mladu reprezentaciju Dalić je na krilu ostao samo na Marku Pjaci. I premda je on protiv Portugala odigrao tek na mahove, logično je na poziciji krila koristiti upravo krilo.

No, izbornik se na desnom krilu odlučio za Matea Kovačića. A ako je Kovačić na krilu bizarna odluka, onda je Marko Rog kao desni bek apsolutno nevjerojatna i iznenađujuća. Jasno da Tin Jedvaj, kao što je to Dalić rekao nakon utakmice, nije bio spreman.

Međutim, čudno je da je na desnog beka stavio veznjaka, a nije, primjerice, Bornu Barišića koji igra dobro u Glasgow Rangersima ili Antonija Milića. Ok, jasno da spomenuti igrači igraju ljevom nogom a radi se o desnoj strani, ali su opet braniči i takav potez, zdrava logika nalaže, nekako je zdravija i prirodnija…

Rog na desnom beku umjesto Šime Vrsaljka nikako nije bilo sretno rješenje, vidjelo se to i iz aviona. Jednostavno je previše okolnosti bilo protiv njega, a ni puno bolji igrač ne bi mogao braniti onoliku površinu protiv tako kvalitetnog suparnika. Iscov gol potvrđuje suludost tog poteza…

The thrashing continues! Isco this time with the goal! Spain 6-0 Croatia #ESPCRO pic.twitter.com/JDcnCvr2rk — FootySays (@Footy_Says) September 11, 2018

Zlatko Dalić: ‘U rosteru nemamo zamjena za Vrsaljka’

“Znam da mu nije bilo lako na toj poziciji ali to je bila jedna moja ideja koju sam htio isprobati. U rosteru nemamo zamjena za Vrsaljka, moramo to pronaći”, objašnjenje je Dalića na spomenuto. Kako na to gleda Otto Barić?

“Ovaj potez s Kovačićem bio je dobar. Iz razloga, što je on igrač koji može vrlo lako ući, defenzivno je jači od Pjace kojeg ja volim. Ali, nije u formi, nije pravi. Kovačić je ušao i bilo je to dobro jer on pojačava taj vezni red. Ne znam da li se sjećate, ali on je dva puta došao na lijevu stranu i jednom je napravio prekršaj. Hoću reći da je bio dobar.

No, zašto je na desnog beka stavio Roga, a ne nekog drugog, to je stvar izbornika Dalića i to ne mogu komentirati. on najbolje vidi njega na treningu, sukladno s tim i najbolje zna. Rog je u posljednje vrijeme vrlo malo igrao i dao mu je priliku na jednoj poziciji koja nije njegova i neobična je za Roga. Tako se dogodilo to što se dogodilo”, objašnjava nam Otto Barić.

Moćni Španjolci

Španjolci su izgledali strašno dobro. I kad su vodili uvjerljivo, nisu stali i zatvorili se nego su i dalje napadali…

“Začuđujuće da oni u Rusiji nisu napravili više. Hoću reći, to je jedna odlična reprezentacija. Kod njih nema problema ako četiri, pet igrača ne igraju jer ovi drugi igraju isto tako dobro. Začuđujuće dobro je Hrvatska igrala u prvom dijelu prvog poluvremena. Englezi nisu slabiji od nas, tu smo negdje, ali su bili nemoćni protiv Španjolske.

Jednostavno, igraju brže, bolje se kreću i onda se dogodi to da dobiješ dva gola i onda je gotovo. Oni su jedno vrijeme stalno igrali u Valenciji i, kad im je trebalo, dali su pet, šest golova. To isto sad prakticiraju s Elcheom. Jednom riječju, jači su od nas. Moramo biti svjesni toga, mi smo jedna od boljih reprezentacija, ali ima jedno pet, šest reprezentacija koje su bolje od Hrvatske u ovom trenutku. Francuska, Španjolska, Njemačka se vraća, oni su jednostavno jači”, govori nam Herr Otto i zaključuje:

‘Mediji vide Hrvatsku puno boljom nego što realno i je’

“Budemo mi progutali ovaj poraz, moramo. Želim Daliću i svima u reprezentaciji puno sreće dalje. Takve stvari se događaju, nažalost bilo je malo previše. Nije dobro niti to što mediji vide Hrvatsku puno boljom nego što realno i je. Ja sam puno realniji u tome. Ova utakmica je pokazala da i dalje moramo biti vrlo ozbiljni. Mi nažalost imamo 14, 15 igrača na visokom nivou, a kad ti nedostaju neki onda se vidi nedostatak”.