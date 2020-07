KOVAČ PREDSTAVLJEN KAO NOVI TRENER MONACA: Bivši izbornik Vatrenih odmah oduševio Francusku; ‘Pokušat ću brzo naučiti jezik…’

‘Monaco je velik klub s velikom tradicijom i ovo mi je izazov kojeg nisam htio odbiti’

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač u utorak je poslijepodne predstavljen u gradu Monacu kao novi trener istoimenog francuskog prvoligaša. Više od sat vremena trajala je pressica na kojoj je bivši trener Bayerna predstavljen kao novi čovjek na klupi nogometnog kluba iz Kneževine. Nema sumnje, ljudi u klubu jako su sretni i zadovoljni što je Hrvat došao na klupu A momčadi.

Monaco have appointed Niko Kovač as their new manager on a three-year deal. pic.twitter.com/INC9aZU9gB — Football 24/7 (@Foet247Europe) July 21, 2020

‘Poziv me iznenadio’

Kovač je na početku pozdravio prisutne na francuskom i kratko rekao da će ga pokušati što prije naučiti. Zatim je nastavio na engleskom, a zbog stalnog prevođenja press konferencija se otegnula na više od sat vremena. Svašta je tamošnje novinare zanimalo…

“Moram priznati kako me poziv ljudi iz kluba iznenadio, sve se odvilo brzo i to je razlog zašto govorim na engleskom, nisam još pohvatao ono malo francuskog da vam se obratim na vašem jeziku, kako dolikuje. Razlog je jednostavan. Monaco je velik klub s velikom tradicijom i ovo mi je izazov kojeg nisam htio odbiti, morao sam ga prihvatiti. Posljednje godine nisu bile tako uspješne, a naš je cilj vratiti klub na vrh lige, tamo gdje mu je mjesto”, rekao je u uvodu Niko Kovač i dodao kako svaki trener ima svoju filozofiju, pa tako i on.

“Radio sam u velikim klubovima poput Bayerna i Eintrachta iz Frankfurta. Moramo i sad vidjeti što i kako, izabrati pravu taktiku, ekipu, igrače. Francuski nogomet vrlo je uspješan, pogotovo reprezentacija, neki od najboljih svjetskih igrača igraju ili su igrali u ovoj ligi. Moram poboljšati znanje o svim klubovima, ali prije svega gledati na svoju momčad.”

Kovač je rekao kako je već odradio prvi trening te kako je on bio intenzivan i jak. Hrvatski stručnjak poznat je kao trener koji gaji strog germanski štih, bez popuštanja, koji odlikuje strogoća i jak tempo rada i utakmica.

‘U stručnom stožeru bit će moj brat Robert, bivši igrač svjetske klase, jer trebam blisku osobu kojoj vjerujem’

“Trebat će vremena, imamo pet tjedana da se popravimo i siguran sam da ćemo pronaći prava rješenja da poboljšamo momčad. Najbitnije da je prvi kontakt dobar, sve ostalo će sjesti na svoje mjesto”.

Između ostalog, Kovač je otkrio da će u njegovom stručnom stožeru ponovno biti čovjek od najvećeg poverenja, njegov brat Robert također…

“U stručnom stožeru bit će moj brat Robert, bivši igrač svjetske klase, jer trebam blisku osobu kojoj vjerujem, a njemu vjerujem i s njim dugo surađujem i kao igrač i kao trener, u stuci. Goran Lacković je Hrvat s kojim sam radio u mladoj i seniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te Austrijanac odgovoran za snagu i kondiciju. Stožer je mali, ali snažan i dobro se poznaje, vjerujem da će biti značajan alat za ovu momčad”, izjavio je Kovač.

‘Zvat ću Subu, ali prvo Dadu Pršu, s kojim sam igrao, sjajna je osoba i živi blizu Monaka’

Pitali su ga je li se čuo s Danijelom Subašićem, koji je nedavno nakon osam godina napustio klub, a kojeg su navijači voljeli. Kovač je najavio da će se prvo čuti s bivšim suigračem koji je također ostavio trag u Monacu, Dadom Pršom. Inače, Hrvati su itekako ostavili traga u Kneževini kao nogometaši i hrvatski nogometni proizvod cijenjen je…

Niko Kovac : "Ce n'est que mon 2e jour à l'ASM. On a eu que deux entraînements et demain on aura un match amical. Là, j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble et aussi du temps pour savoir quel genre de joueurs on aura besoin. Nous discuterons avec Oleg et Paul". 👀 pic.twitter.com/SbzjzrzcSZ — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) July 21, 2020

“Znam Subu, igrao je tu mislim sedam godina i odradio sjajan posao. Mislim da je počeo u drugoj ligi i odmah u prvoj sezoni su osigurali promociju. Nismo se čuli, mislim da je u Hrvatskoj i priprema se za novi posao. Zvat ću njega, ali prvo Dadu Pršu, s kojim sam igrao, sjajna je osoba i živi blizu Monaka. Vrlo sam sretan jer ovaj trening centar miriše na naporan rad i tako i nekako izgleda. Tako je kako je i sviđa mi se. Odmah u nedjelju smo ga posjetili i rekao sam da mi se jako sviđa jer nije glamurozan, nego malen, ali sjajan za rad. Za mene je to najbolja atmosfera koju možemo imati.”

Intenzivan nogomet

Kako bi ostvario svoje i klupske ciljeve, Kovač računa i na moguća pojačanja…

“Uvjeren sam da Paul Mitchell, Oleg Petrov i ja možemo pronaći rješenja i učiniti momčad još boljom. Oni će učiniti sve što je u njihovoj moći da poboljšaju momčad i imam puno povjerenje da će dobro izabrati. To je jedan od razloga zašto sam došao, jer im vjerujem. Zahvaljujem njima i predsjedniku Dmitriju Ribolovljevu za ukazano povjerenje i vrlo sam motiviran da im uzvratim.”

Kovač je najavio da će Monaco igrati intenzivan nogomet, a takav će biti i rad na treninzima.

“To zahtijeva od igrača da budu u dobroj formi. Prošao sam mnoge pripreme i znam koliko je važna fizička priprema, a jednako tako tehnička i taktička. Moramo iskoristiti svaki dan u sljedećih pet tjedana za optimalan rad na tim aspektima. Trebat će puno strasti i napornog rada i napravit ćemo sve kako bi prvu utakmicu u kolovozu dočekali u odličnoj formi.”

Najavio je da će se u prvoj fazi upoznavati s mogućnostima igrača i onda pronaći optimalan sustav igre.