BIVŠI IZBORNIK HRVATSKE ZA NET.HR: ‘Ovo što je Jedvaj napravio je užasno, a Dalić bi morao bolje razmisliti o lijevom beku’

Nazvali smo bivšeg izbornika Hrvatske i Austrije Ottu Barića da nam prokomentira utakmicu Brazila i Hrvatske

Prvi dio priprema za nadolazeći SP nogometaši Hrvatske zaokružili su u nedjelju utakmicom protiv jakog Brazila od kojih su izgubili 0-2. Na legendarnom Anfieldu u Liverpoolu strijelci za Brazil bili su Neymar (69) i Firmino (90+3).

Hrvatska je krenula u sustavu 4-2-3-1, s tim da je Vida umjesto stopera igrao na poziciji lijevog braniča. Iako je u prvom poluvremenu bilo malo smislenih akcija, hrvatska reprezentacija je ostavila nešto bolji dojam od Brazila.

Neymar napravio dar-mar

Međutim, ulaskom Neymara u drugom poluvremenu, koji je tako zaigrao nakon nešto više od tri i pol mjeseca pauze zbog operacije metatarzalne kosti, Selecao je proigrao i na kraju je voda krenula na mlin Brazilcima…

“U prvom poluvremenu su naši igrali dobro, da su malo igrali bezobraznije i čvršće, mogli su pobijediti Brazil. U prvom poluvremenu smo mogli dati gol, dva. Drugo poluvrijeme je bilo dosta slabije. Pazite, kad uđe pet, šest igrača, to znam iz vlastitog iskustva, tu nema više prave igre. Onda neki igrači naprave začuđujuće greške. Ova greška Tina Jedvaja u zadnjoj minuti, prilikom gola Firmina, to je užasna greška. Pa ne znam što je mislio, ako je metar iza njega igrač, da on dozvoli da primi loptu i da na koncu ga prebaci. Jednom rječju – igrali smo dobro, ali mislim da moramo više igrati za gol. Bez obzira što su sve napravili da ih izblokiramo. Mislim da su sve napravili u tom segmentu, ali moralo se napraviti više da se zabije gol”, kazao nam je Otto Barić i nastavio:

‘Rebić je bio dobar, ali ne bih se složio da je bio sjajan. Da li je dao gol? Nije’

“U prvom dijelu vrlo dobro smo poziciono igrali, napadali smo, dosta smo daleko napadali, tako da su Brazilci imali problema u obrani. Oni nisu ništa u tom periodu igre bili bolji. U drugom poluvremenu smo pali, sami smo si krivi za brazilsku pobjedu. Rebić je bio dobar, ali ne bih se složio da je bio sjajan. Da li je dao gol? Nije… Neymar? To su posebni igrači. Meni je žao što imamo takvog igrača, ali koji već mjesecima ne igra, ne zabija na svojoj razini… Govorim o Perišiću. Da je to Perišić od prije godinu dana, mi bi danas pobijedili. Kriza u kojoj se on nalazi nije mala, nego velika”.

Dalić je napravio i jedan eksperiment. Vidu je stavio lijevo na Strinićevo mjesto, Lovrena na mjesto Vide uz Ćorluku. To je bio test za Argentinu, koji je izbornik najavio na subotnjoj presici…

‘Vida ništa ne pridodaje prema naprijed’

“To je sve lijepo i dobro defanzivno odrađeno, ali morate znati da Vida ništa ne pridodaje prema naprijed. Prema tome, tu se može i mora nekako drugačije postaviti. No, ja nisam izbornik, imaju Dalića kojem želim puno sreće. No, o lijevom beku treba se dobro razmisliti. Za mene nije baš pametno da imamo tamo dva lijeva beka, kad smo ih već izabrali, oni moraju igrati. Mi ih ne vidimo. To je loše”.

Može li, stoga, Hrvatska nešto napraviti na SP-u?

“Ma može, ali bit će teško ući u drugi krug. Iako, ja vjerujem i smatram da će naši nogometaši prekinuti taj 20-godišnji post na Mundijalima i plasirati se u drugu fazu natjecanja”, zaključio je Otto Barić.

“Vatreni” se odmah nakon utakmice protiv Brazila vraćaju u Hrvatsku, te će do srijede trenirati na Rujevici. U ponedjeljak bi izbornik Dalić trebao objaviti konačan popis igrača koji će putovati na Svjetsko prvenstvo i pitanje je koji će od stopera otpasti sa popisa.