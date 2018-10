BIVŠI IZBORNIK HRVATSKE O BIŠĆANOVOM POTEZU KOJI JE ŠOKIRAO CIPRANE: ‘Nije to smio napraviti, ja nikad ne bih tako postupio’

Razgovarali smo s Herr Ottom Barićem o Bišćanovom potezu koji je naljutio Ciprane

Predsjednik Rijeke Damir Mišković, nakon što je Matjaž Kek poslije pet i pol godina otišao s klupe prve momčadi, morao je pod hitno pronaći trenera koji će adekvatno zamijeniti najuspješnijeg trenera kluba s Kvarnera. I pronašao ga je u liku Igora Bišćana (40).

Ova vijest iznenađujuće je odjeknula u hrvatskim medijima, tim više jer je u subotu praktički dogovorio sve uvjete s ciparskim Anorthosisom. No, očito sve dogovoreno nije bilo toliko jako da Bišćan izdrži poziv s Rujevice.

‘Želim se ispričati obitelji Anorthosis, navijačima i Upravi’

Bišćan je u svojem razgovoru za ciparski portal anorthosis24.net objasnio svoj neprofesionalni potez iskreno kazavši:

“Želim se ispričati obitelji Anorthosis, navijačima i Upravi koja mi je dala priliku na mjestu trenera prve momčadi. Potpisao sam ugovor, iskreno želio doći u klub, ali okolnosti su se promijenile. Ispričavam se još jednom što je došlo do ove zbunjuće situacije, na neki način me je sramota zbog toga. Međutim, jedini razlog zbog kojeg neću ostati u Anarthosisu je moja obitelj. Obitelj preferira ostati živjeti u Hrvatskoj. Kada sam otišao iz Olimpije ostao sam nekoliko mjeseci bez posla, prihvatio sam ponudu Anorthosisa, međutim sada se pojavila Rijeka, klub iz moje zemlje i tamo ću nastaviti karijeru”, kazao je između ostaloga Bišćan u izjavi za spomenuti medij.

S obzirom na ovakav rasplet situacije Ciprani su, očekivano, u najmanju ruku šokirani. Baš kao i bivši hrvatski reprezentativci Danijel Pranjić i Gordon Schildenfeld, koji su im i preporučili Bišćana, o čemu više možete pročitati – OVDJE.

‘Igor je ozbiljan u svom poslu’

Iznenađen je Bišćanovim potezom i bivši izbornik Austrije i Hrvatske Herr Otto Barić (85) kojem je Igor preko noći pobjegao s priprema reprezentacije uoči utakmice protiv Bugarske 2003., a koji čestita Bišćanu na novom poslu i govori nam kako je ovo dobar potez za jednog mladog trenera kao što je Igor…

“Želim mu puno sreće, Igor je ozbiljan u svom poslu, nadam se kako će to biti dobro za Rijeku”, kazao nam je Barić i osvrće se na Armadino nezadovoljstvo njegovim dolaskom na mjesto trenera prve momčadi. Navijači mu, naime, ne mogu oprostiti što im se, kao igrač Dinama, 1999. zamjerio proslavljajući gol pred njihovim navijačima na Maksimiru držeći se za međunožje i gestikulirajući rukama, likujući zbog pogotka u pravcu tribine zapad, na kojoj su tad bili smješteni riječki navijači…

Poruka Armadi: ‘Bišćan više nije igrač, on je sad trener’

“Ono što mene smeta su ljudi koji me jako čude kad, bez obzira što je on kao igrač napravio nešto što im se nije sviđalo, još uvijek zamjeraju nekom gestu otprije ne znam koliko godina. No, moraju znati jednu stvar. On više nije igrač, on je sad trener. Prema tome, treba mu pomoć’, a ne odmoć’. Mislim da se to ne radi”, odlučno govori Barić i komentira još jednu stvar koja se ne radi, a to je da se ne krše se već sklopljeni dogovori, ne raskida tek dogovorena suradnja. Kad se s nekim sklopi dogovor ili potpiše ugovor, onda se ne izlazi iz posla. To je jako neozbiljno, bez obzira o kakvim se kkod okolnostima radilo u ovom slučaju…

“I to se ne radi, to se nikako ne radi. Ja to nikad nisam radio i ne mogu shvatiti kako se takvo što može dogoditi. Jer ti ljudi, pazite, Bišćan nije imao angažman, htio je posao i oni su mu ponudili taj posao. Nije se on zaletio, nego nije smio promijeniti svoju odluku. To je stvar koju on mora riješiti s tim klubom. Nikad ne bih napravio takvo što, ja kad sam išao u neki klub za trenera dobro sam razmislio da li je to dobro za mene. Ne kažem da sam uvijek sto posto pogodio, ali mislim da sam 90 % puta izabrao dobro. Onda kad dođeš s takvim stavom, načinom razmišljanja, onda te predsjednik i klub čuvaju i pomažu ti u tvom poslu”, zaključuje Otto Barić.