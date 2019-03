BIVŠI IZBORNICI O ISPADANJU DINAMA: ‘Jako sam razočaran’; ‘Vjerovao sam u njega, a pokazao je 20 posto onog za što je sposoban’

Dvojica iskusnih trenera prokomentirala su Dinamov kraj u Europi

Miroslav Ćiro Blažević i Otto Barić, dvojica iskusnih nogometnih stručnjaka, prokomentirali su ispadanje Dinama iz Europske lige. Hrvatski prvak ove je sezone napravio rezultatsko čudo plasmanom u osminu finala europskog natjecanja, odnosno prekidanjem gotovo 50 godina dugog ‘prokletstva’ o prezimljavanju u Europi. Spomenuti bivši hrvatski izbornici dali su za Sportske novosti viđenje toga.

Posljedica neiskustva

“Prilično sam očajavao, a sad sam vrlo brzo osvijestio činjenicu da moramo biti ponosni na dečke nakon svega što su napravili. Moramo im se nakloniti do poda. Iako rezultat na kraju ne izgleda najljepše, napustili su Luz uzdignuta čela. Samo da nisu zapucane one neke odlične prilike, da je postignut pogodak na vrijeme, prošli bi dalje. No, to je posljedica neiskustva, manjka igranja tako zahtjevnih, velikih utakmica”, smatra Miroslav Blažević uz dodatak:

“Bez obzira na sve, Bjelici i njegovim dečkima moramo pružiti podršku, nadati se da mogu ostati u ovoj postavi koliko je to moguće i sljedeće će sezone biti još puno bolje, iako je i ovo dosad bilo ostvarenje snova. Bjelici također treba dati podršku, čovjek zna najbolje što radi. Iako sam uvijek uvjeren da sam najbolji, on je ‘unutra’ i najbolje zna što je trebao i mogao napraviti.”

Petković nije bio na nivou

Uputio je Blažević i jednu kritiku:

“Onaj Petković! Pokazao je samo 20 posto od onog za što je inače sposoban. Toliko sam vjerovao u njega, ali u uzvratu nije bio na nivou.”

Barić detektirao razloge

Otto Barić djelovao je nezadovoljnije nakon lisabonskih 1-3.

“Čestitke Dinamu što je otišao toliko daleko, ali imao je priliku otići još dalje. Jako sam razočaran ovom uzvratnom utakmicom. Dinamo većim dijelom utakmice nije niti pokušao zabiti gol, branili su se s ‘devet i pol’ igrača. U prvom poluvremenu samo se ispucavala lopta iz vlastite polovice terena, napadači su bili odsječeni, velika je rupa bila na sredini terena. A nije to posljedica toga što nije bilo Ademija, Šunjića… koji jesu nedostajali, ali tako je i Benfica igrala sa sedam ‘novih’ igrača. Ponovit ću da je stvarno trebalo zabiti taj gol i prijetiti od samog početka.”

“Predugo se mislilo samo na obranu, a poslije je bilo kasno. Benfica danas nije u 15 najboljih momčadi u Europi, stvarno smo je mogli proći da je bilo više hrabrosti. Ne može se tako defenzivno igrati, proći i pobijediti. To je kao da Filip Hrgović ima neki važan meč, ali ne udara protivnika. Tako se ne može pobijediti. Ja sam sa svojim ‘Austrijancima’ uvijek imao odlične rezultate s portugalskim klubovima i Dinamo je to mogao proći. Trebao je, da je samo ‘gard’ bio hrabriji”, slikovit je bio Barić.