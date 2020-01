Za Real Madrid je Jović uspio zabiti samo jedan pogodak i k tome dodao jednu asistenciju

Luka Modrić i njegov Real Madrid osvojili su španjolski Superkup nakon duge i tvrde utakmice s Atletico Madridom. Kraljevski klub stigao je do pobjede nakon izvođenja jedanaesteraca.

Zinedine Zidane odlučio se na igru bez krila protiv Atletica. U utakmicu je ušao s “Bermudskim peterokutom” veznjaka koji su činili Modrić, Isco, Valverde, Casemiro i Kroos, dok je ispred njih igrao napadač Luka jović kojeg je real prošlog ljeta doveo iz Eintachta za 60 milijuna eura.

Na otvaranju drugog dijela Luka Jović je imao sjajnu priliku za Kraljevski klub, ali je pucao pored gola. U 67. minuti je zaprijetio i Federico Valverde, na Jovićev ubačaj glavom je pucao pored gola.

On nije igrač za velike utakmice

No sve to nije bilo dovoljno za nekadašnjeg nogometaša Real Madrida Alvara Benita koji smatra da Srbin nije igrač za Kraljevski klub.

“Zauzeo je poziciju ‘devetke’, a nijednom se nije okrenuo da vidi tko dolazi iza njega. To dosta govori kakav je on igrač. Jasno je da on nije igrač koji može da igra ovako važne mečeve za Real. Po mom mišljenju, ne bi više trebalo da odigra nijednu minutu. Ovo je Real, mora se igrati na najvišem nivou”, rekao je Benito u svom komentaru za Movistar TV.

