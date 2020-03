BIVŠI IGRAČ CHELSEA POBJEGAO IZ KLUBA: ‘Svijet nam umire pred očima, a oni se tako ponašaju. Ja se tamo više ne vraćam’

Prošlog je tjedna na Instagramu napisao da mu je neshvatljivo da se u Turskoj mogu tako ponašati dok u svijetu vlada pandemija

Bivši igrač i takoreći ikona Chelseaja, Nigerijac, John Obi Mikel, samoinicijativno je napustio svoj aktualni klub turski Trabzonspor jer je ogorčen time što se turska liga i dalje igra dok Europu razara koronavirus. Nogomet, kao i sav sport i sportska natjecanja, prekinut je u gotovo cijeloj Europi, osim u Turskoj, a Mikel se više nije htio izlagati riziku.

Prošlog je tjedna na Instagramu napisao da mu je neshvatljivo da se u Turskoj mogu tako ponašati dok u svijetu vlada pandemija virusa. a nakon toga je napustio klub. Nakon toga za Athletic je objasnio što se dogodilo i zašto je otišao.

“Svi u Trabzonsporu su poludjeli jer sam to javno rekao i poručili mi da se hitno pojavim u predsjednikovu uredu. Kada sam došao k njemu rekao mi je da odmah obrišem objavu, a ja sam mu rekao da neću jer je to moje mišljenje koja imam pravo izraziti jer živimo u slobodnom svijetu u kojem se jamči sloboda govora. Rekao sam mu da mi je nevjerojatno da se samo u Turskoj igra nogomet u ovakvoj situaciji u kojoj UEFA prekida natjecanja i odgađa Euro te da mi igrajući nogomet samo doprinosimo opasnosti širenja zaraze. Predsjednik i ostali u Trabzonsporu na sve ovo su me samo blijedo gledali”, rekao je Mikel.

‘Svijet umire, a oni igraju’

Mikel je u Turskoj odvojen od obitelji, a to mu isti teško pada u ovim trenucima. “Najteže mi je bilo što su me u toj situaciji svako jutro iz Londona, u kojem žive s mojom suprugom, zvale moje blizanke i plakale mi na telefon, pitajući me zašto se više nitko ne dolazi kod nas s njima igrati i zašto ne smiju dotaknuti nikoga na ulici, a nakon što ljudima u klubu ni ovo nije bio dovoljno, rekao sam im: ‘OK, ako i dalje ne shvaćate o čemu vam pričam, raskidam ugovor i odlazim svojoj obitelji kako bih napravio ono što svi moramo u ovakvoj situaciji – ostao kući i bio samo sa svojim najbližima, jer tako pomažemo spasiti svijet koji nam pred očima umire. Naravno da želim s Trabzonom osvojiti toliko željeni naslov prvaka, ali sve je sada nebitno u odnosu na to da preživimo i pomognemo drugima da prežive”, kazao je Mike.

Na koncu je zaključio da se u Trabzon više neće vraćati. “Nakon što su se ovako ponijeli u ovoj situaciji, nikada! Nema šanse”, poentirao je.