BIVŠI HAJDUKOVAC ZABIO PET MINUTA NAKON ULASKA S KLUPE: Njegov Lille ponovno je prvi u Francuskoj

U susretu 26. kola francuskog nogometnog prvenstva Lille je na gostovanju pobijedio Lorient sa 4-1 vrativši se na vrh Le Championnata, a posljednji pogodak za goste zabio je hrvatski reprezentativac Domagoj Bradarić.

Bradarić je ušao u igru u 86. minuti, a pet minuta kasnije zabio za konačnih 4-1. Hrvatskom reprezentativcu je za prvi gol u dresu Lille asistirao Yusuf Yazici.

𝐁𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐘𝐎𝐔 𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 💥

90+1' GOOAAALLLL ! Super work from @yaziciyusuf97 to set up Domagoj Bradarić for a fine 4️⃣th 😎#FCLLOSC 1-4 pic.twitter.com/QQIhwxP8q3

— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) February 21, 2021