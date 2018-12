BIVŠI HAJDUKOVAC ZA KRIZU NA POLJUDU KRIVI UDRUGU NAŠ HAJDUK: ‘Budite frajeri i priznajte da ste za*ebali stvar’

‘Dragi prijatelji iz NH, budite frajeri i recite – za*ebali smo stvar’

Nadzorni odbor Hajduka je u subotu dobio sedam novih članova, sedam novih nadzornika koji bi trebali raskrčiti put prema Hajdukovom izlasku iz krize. Nove nadzornike biralo je 4.765 članova udruge Naš Hajduk, koji su raspolagali s ukupno 8.281 glasom.

U kontrolno tijelo splitskog kluba u subotu su, tako, izabrani Benjamin Perasović (7.360 glasova), Denis Alajbeg (6.876 glasova), Nino Martinić (6.366 glasova), Krešimir Krolo (6.190 glasova), Sergije Popović (5.906 glasova), Marko Mustapić (5.704 glasa) i Tin Laušić (4.720 glasova) dok su ‘ispod crte ostali Denis Burmaz (4.453 glasa), Duje Malenica (3.718 glasova), Davor Živkoviću (3.353 glasa) i Ivica Močić (3.321 glas). Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Došlo je do podijele u razmišljanju na Poljudu

Prema informacijama kojima raspolažemo i koje dolaze iz Splita, došlo je do podijele u razmišljanju na Poljudu. Tu je Torcida s jedne strane, Naš Hajduk s druge. Torcida u biti upravlja spomenutom Udrugom, ali sad se pojavila ta tiha većina koja, izgleda, nije zadovoljna radom Udruge “Naš Hajduk”, nije zadovoljna situacijom u i oko kluba. Pisali smo o tome u četvrtak kroz razgovor s veteranom Bijelih…

‘Vejić smatra da ni izabrani neće promijeniti apsolutno ništa’

Međutim, bivši igrač Hajduka Hrvoje Vejić smatra da ni izabrani neće promijeniti apsolutno ništa i da je udruga “Naš Hajduk” glavni krivac za krizu na Poljudu. Bivši hajdukovac objavio je poruku u Facebook grupi ‘Doli udruga Naš Hajduk’, a u njemu je ustvrdio kako uprave kluba nisu krive za stanje u kojem se nalazi klub, nego je sva krivica spomenute udruge.

Njegov status iz Facebook grupe “Doli udruga Naš Hajduk” prenosimo u cijelosti:

Evo prijatelji me pitaju šta ja mislim o svemu, i je li se bojim napisati, a pošto se ja nikad nisam bojao reći šta mislim, pa kome se svidilo i ne svidilo, neću ni sad, pa evo… Za početak, neću sudjelovati u nikakvom vrijeđanju, bilo nacionalno, religijski, politički itd., i nadam se da nitko neće vrijeđati mene zato što se sa mnom ne slaže, a ako hoće, nema veze, sve sam to prošao i preživio, tako da nije problem.

‘Mislim da je ovo jedan od najgorih trenutaka u povijesti našeg kluba’

Pa da krenemo, mislim da je ovo jedan od najgorih trenutaka u povijesti našeg kluba, ne zbog trenutnih rezultata, nego zbog podjela navijača na ove i one, što se nikad u slavnoj povijesti nije dogodilo, i to me čini zaista tužnim. Da naglasim, ne zanima me ni trenerski, ni funkcionerski, ni bilo kakav drugi posao u klubu, svi koji rade i doprinose klubu imaju moju podršku. Ajmo sad o onom što ne valja… Čitam stalno da su do ovog stanja dovele bivše uprave.

Nije istina. Za ovo stanje nije kriv ni Vidošević, ni Kirigin, ni Štimac, ni Grgić, za ovo stanje je kriv onaj ko vodi glavnu riječ već nekoliko godina, a to je udruga, i to mi ne predstavlja problem, problem je što su njima svi drugi krivi osim njih. Dalje, predstavljaju se kao korektiv, sljedbenik demokracije, možda to mogu prodati nekom drugom, ali meni ne, jer znam da sudjeluju u svim bitnim odlukama kluba, tako da tu priču da oni ne vode klub mogu objesit mačku o rep. Dragi prijatelji iz NH, budite frajeri i recite – za*ebali smo stvar. U čemu je razlika između bivših i sadašnjih uprava? U ničemu, i prije i sada klub su vodili i vode nesposobni ljudi, čast izuzecima.

‘Učlanio sam sebe, ženu i dva sina u DPH Ploče’

Što se tiče članarina, Udruga kaže: učlani se, biraj i budi biran. Ne. Ne želim. Šta je s nama koji ne želimo birati i biti birani, želim samo biti član kluba, a to mi ne daju. Učlanio sam sebe, ženu i dva sina u DPH Ploče prije par godina, dok nisam shvatio da sam član udruge, a ne kluba. Neću. Ako je Hajduk simbol demokracije, dozvolite ljudima da izaberu žele li biti članovi udruge ili kluba. U tom slučaju nek udruga ima i 200 tisuća članova, zašto ne? Ukoliko su toliko uvjereni u svoj rad i djelovanje, zašto ne bi dopustili direktno članstvo?

‘Izabrali smo novih sedam fikusa’

Nije mi jasno da je predsjednik Brbić uopće mogao potpisati ugovor u kojem predaje članstvo udruzi. Recimo da Brbić ima apartmane u Makarskoj, i ja mu predložim da prihod od apartmana ja pišem kao svoj prihod, a ja ću mu to uplatiti kao pozajmicu, i kad iznos naraste, ja ću preuzeti apartmane na sebe. Bi li to Brbić potpisao? Ne vjerujem.

Ali, eto, izabrali smo novih sedam fikusa, i idemo dalje, a počinje utakmica, pa idem gledat, jer volim ajduka, i nadam se da će bit bolje… al ovako neće”, napisao je Vejić na Facebook stranici “Doli Udruga naš Hajduk”.