BIVŠI HAJDUKOVAC OTKRIO KAKO SE U KOREJI BORE PROTIV KORONE: ‘Imaju aplikaciju koja prati kretanje oboljelih’

Bivši napadač Hajduka, a sada igrač korejskog Seongnama, Tomislav Kiš, otkrio je kako to Korjenacima uspjelo prebroditi krizu

Kao i u ostatku svijeta, koronavirus je pogodio i Južnu Koreju. Tamo su prekinuta sva sportska natjecanja, koncerti, zatvorene su škole i vrtići, ali ostalo je sve otvoreno, od kafića i restorana pa do javnog prijevoza. Koreja je među rijetkim zemljama koja se polako vraća u normalu, iako koronavirus i dalje hara svijetom.

Bivši napadač Hajduka, a sada igrač korejskog Seongnama, Tomislav Kiš, otkrio je kako to Korjenacima uspjelo prebroditi krizu.

“Korejci su jako discipliniran narod i čim se pojavila opasnost svi su držali maske i dezinficirali ruke. Maske i dezinficijensi se mogu kupiti čak i na ulici, i to svih vrsta, čak i one s filterima, a ispred svakog ulaza, pa čak i pred liftovima stoje sredstva za dezinfekciju… Oni su odmah testirali 500.000 ljudi i pokrenuli aplikaciju za mobitele koja u realnom vremenu prati svaki novi slučaj. Naravno, ne imenom i prezimenom oboljeloga, ali precizno do u detalje, gdje je boravio, u koje je restorane i prodavaonice ulazio… Stvarno su sjajno organizirani, ali imaju i prakse, njima gotovo svakog

Rigorozna je kontrola i u njegovu klubu…

“Slično je i kod nas u klubu. Na ulazu sjede tri liječnika koji očitavaju temperaturu i na brzinu obave najosnovniji pregled, pitaju nas ima li promjena, kako smo… No da bi uopće došao do njih, pet metara dalje termalna kamera očita ti temperaturu, tako da u slučaju neke promjene ne bi ni došli u kontakt s liječnicima, a pogotovo ne s ostalima u klubu u kome od početka nije bilo nijednog zaraženoga”, rekao je Kiš.

Naglasio je i kako se Korejanci strogo drže uputa. “Ovdje kad se izda naredba da svi nose maske i dezinficirati ruke, onda to svi poštuju bez iznimki, a kod nas se ljudi svi prave pametni, misle da znaju bolje od liječnika”, zaključio je.