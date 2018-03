BIVŠI HAJDUKOVAC BEZ MINUTA U KLUBU: ‘Nikad nisam bio brži, jači i moćniji, ali ne očekujem poziv za Rusiju’

Nikola Vlašić objasnio je kako ne vjeruje kako će igrati na Svjetskom prvenstvu

Bivši nogometaš Hajduka Nikola Vlašić (20) prolazi teške trenutke svoje mlade karijere. Splićanin se nalazi u nemilosti trenera Sama Allardycea u Evertonu te uopće ne nastupa u zadnje vrijeme. Zato je Vlašić dobru predstavu pružio u dresu mlade reprezentacije protiv Moldavije.

“Nikad nisam bio brži, jači i fizički moćniji”

“Iako u klubu ne igram, nikad se nisam bolje osjećao. Doista pazim na sebe, izgubio sam četiri kilograma, nikad nisam bio brži, jači i fizički moćniji. Naravno da mi nastup za mladu reprezentaciju podiže samopouzdanje jer u Evertonu samo treniram s prvom momčadi i čekam što će trener odlučiti. Ne igram ni za mladu momčad, nego na treninzima dajem sve od sebe, pa iako ne igram, osjećam da igrački napredujem. Pokušavam biti što bolji čim dobijem šansu, jako sam motiviran, a na trenerove odluke ne mogu utjecati”, rekao je Vlašić za Večernji list.



Trener više vjeruje drugima

Izjavio je kako mu trener nije objasnio zašto nema minutažu.

“Ma ne, to vam je profesionalizam… Pa on ima igrače koji imaju više od dvjesto nastupa u Premijernoj ligi i više vjeruje njima. No, jednako tako, ja vjerujem u svoje kvalitete, znam da će doći moje vrijeme”, istaknuo je Nikola.

Bivši igrač Hajduka je svjestan kako će se teško, zbog klupske situacije, naći u avionu za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

“Ne očekujem poziv za Rusiju, ne u ovoj situaciji, jedino ako se nešto drastično promijeni. Izbornik ionako ima težak posao odabrati putnike za SP od igrača koji igraju”, zaključio je Vlašić za Večernji.