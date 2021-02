U 21. kolu Bundeslige odigrao je sjajno u remiju s Herthom i asistirao za jedini gol svoje momčadi

Dvadesettrogodišnji hrvatski nogometaškoji igra na poziciji lijevog beka Borna Sosa proglašen je najboljim igračem 21. kola Bundeslige prema izboru časopisa Kicker.

BIVŠI DINAMOVAC I MLADI VATRENI NA METI VELIKOG BAYERNA: Ove sezone jedan je od najboljih igrača Bundeslige, a htio ga je i Bilić

Njegov Suttgart odigrao je neodlučeno s Herthom (1:1), a Sosa je u tom dvoboju asistirao Saši Kalajdzicu u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena za jedini gol svoje ekipe.

‘Lijeva strana je njegova autocesta’

Sosa je u Stuttgart stigao 2018. godine iz zagrebačkog Dinama, no do ove sezone se nije uspio izboriti za standardno mjesto u momčadi i pao je u drugi plan. No, sada je prvotimac i impresionira Nijemce sjajnim igrama.

“Nakon dvije godine Sosa je napokon ulovio ritam u Stuttgartu. Svojedobno ie Hrvat zbog brojnih ozljeda usporio lijevu stranu, a sada ju je pretvorio u autocestu. To jest, Odnosno, njegova je privatna brza cesta na kojoj supranike ostavlja daleko iza sebe. U susretu s Herthom je osim sjajnog posla u obrani, ponovno impresionirao brzim driblinzima i kvalitetnim centaršutovima. Dosta toga nije bilo iskorišteno, ali ipak je uspio asistirati za Kalajdzicev pogodak”, piše Kicker.