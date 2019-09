BIVŠI DINAMOVAC ZALUDIO ČITAV OTOK: Svi živi pričaju o njemu, a neki mu i pjevaju; ‘On igra poput Modrića, a njegov penis je je*eno ogroman’

Navijači su počeli skandirati njegovo ime, a složili su i pjesmu samo za njega

Bivši Dinamov veznjak Ivan Šunjić protekle je subote zabio prvijenac za svoj Birmingham u Championshipu, drugom razredu engleskog nogometa, i to kakav. Bio je to projektil s nekih 20 metara, neobranjiv, a spomenutim golom i svojim nastupom u susretu protiv Derby Countyja oduševio je englesku nogometnu javnost. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Navijači su počeli skandirati njegovo ime, a složili su i pjesmu samo za njega u kojoj se spominje da dolazi iz Dubrovnika, iako je on rodom iz Zenice, no navijači su na Twitteru pojasnili da je to zbog rime…

“Ivan Šunjić, Ivan Šunjić, on je iz Dubrovnika, igra poput Modrića, a njegov penis je je*eno ogroman”, novi je hit među navijačima Birminghama. Navijanje Briminghamovih navijača možete vidjeti – OVDJE.

Vrijedi spomenuti kako je u 9. kolu Championshipa Birmingham City izgubio kod Derbyja 3:2, a bivši dinamovac je u 59. minuti zabio najljepši gol kola.