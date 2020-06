BIVŠI DINAMOVAC OPET HIT U EUROPI: Pogledajte što o Olmu pišu ugledni mediji nakon sjajne predstave i dva gola

Olmo je pogotke postigao u samom otvaranju utakmice, u 9. i 11. minuti

Mladi španjolski veznjak Dani Olmo, koji je početkom ove godine stigao u RB Leipzig iz zagrebačkog Dinama, bio je strijelac oba pogotka za svoju momčadi u 2-0 (2-0) gostujućoj pobjedi protiv Hoffenheima u prvom susretu 31. kola njemačkog nogometnog prvenstva.

Olmo je pogotke postigao u samom otvaranju utakmice, u 9. i 11. minuti. Kod prvog gola odlično je lijevom nogom primirio dodavanje Mukielea, a zatim sa 10-ak metara desnom nogom pogodio donji lijevi kut nemoćnog Baumanna na golu domaćih. Samo dvije minute poslije Olmo je praktički istog mjesta pogodio isti kut, ovaj put nakon što mu je Sabitzer glavom spustio loptu.

Opet hit u Europi

“Sjajan je osjećaj postići prvi put dva gola na jednoj utakmici za Leipzig. Ali pobjeda je još važnija i ona me još više veseli. To nam daje vjetar u leđa prije preostalih utakmica. Želimo pobijediti u svakoj, osvojiti devet bodova i izboriti Ligu prvaka”, rekao je Olmo nakon susreta za službenu stranicu kluba.

No, njegova odlična predstava i dva nova gola nisu prošla nezamijećeno. Ponovo su se o njemu raspisali ugledni njemački pa i španjolski mediji.

“Dva gola Danija olma, Nagelsmann pobijedio na starom radnom mjestu”, stoji u naslovu Kickera, dok Sport Bild navodi da se “ukazao”, a najdalje ide madridski As koji veli da se “Timo Werner maskirao u Danija Olma”.

“Hoffenheim je bio klub protiv kojeg je Dani Olmo eksplodirao u Bundesligi. Zabio je dva gola u tri minute, a izgledalo je kao da mu se lopta zalijepila za nogu. S tri boda Leipzig je stigao do važne pobjede u borbi za Ligu prvaka”, piše to As.