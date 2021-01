Redove zagrebačkog Dinama napustio je 2015. godine, nakon čega je karijeru nastavio u Mađarskoj

Bivši nogometaš zagrebačkog Dinama Luis Ibanez (32) od rujna 2019. godine član je BiH prvoligaša Zrinjskog iz Mostara.

Argentinski lijevi bočni bio je član Dinama od 2008. do 2015. godine, kada je prešao u redove mađarskoj Győri ETO FC-ja. Nakon toga je prešao u beogradsku Crvenu zvezdu pa tri godine proveo u turskom Trabzonsporu i 2019. postao član BiH Premijerligaša Zrinjskog iz Mostara.

Ibanez je u petak dao veliki intervju za bosanskohercegovački portal Sportsport.ba u kojemu je govorio o svojem klubu, prijašnjim događajima u karijeri i brojnim drugim temama.

“Imao sam neke ponude, odbio sam, a tako je u međuvremenu i završio prelazni rok. Odlučio sam se za Zrinjski, raspitao kod pojedinih igrača o samom klubu i sredini, rekli su mi sve najbolje i došao sam. Bilo je i onih koji su mi rekli da dobro razmislim jer bi to mogao biti korak unazad. Došao sam u Zrinjski i slobodno mogu reći da sam se iznenadio što se tiče kvalitete igrača, ali tereni i stadionu se moraju mijenjati. Kada to bude bolje, bit će puno bolji BiH nogomet, sama liga“, rekao je Ibanez o svom dolasku u Zrinjski.

Najbolje razdoblje karijere

Argentinac se zatim osvrnuo na svoje razdovlje u aktualnom hrvatskom prvaku, zagrebačkom Dinamu.

“To je jedan od najljepših dijelova karijere. Stalno smo bili prvaci i tek kada sam otišao shvatio sam da je svaka titula bitna. Najljepši je osjećaj kada podigneš pehar“, prokomentirao je.

Njegov klub Zrinjski nalazi se na pripremama u Međugorju, gdje je i bivši izvršni predsjednik Dinama Zdravko Mamić koji je u lipnju 2018. godine nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, zbog izvlačenja oko 116 milijuna kuna iz Dinama, a neposredno uoči izricanja te presude pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo ima.

‘Mamić je bio sjajan predsjednik, ali i dobar čovjek’

Ibanez s njim ima vrlo dobar odnos.

“Bio sam sa njim par puta. Sjedili smo, zaista imamo dobar odnos. Sve najljepše ću reći uvijek o njemu. Bio je uvijek pošten prema meni, on je jedan od najzaslužnijih ljudi za sve što imam danas, ‘napravio’ me.. Doveo me u Dinamo, sigurno je bitan čovjek u mojoj karijeri i mnogo sam mu zaslužan. Bio je sjajan predsjednik, ali i dobar čovjek, pomagao mi je uvijek. Ovi što ga nisu upoznali oni govore loše o njemu“, poručio je.