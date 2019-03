BIVŠI DINAMOV PORTUGALAC OTKRIO KAKO POBIJEDITI BENFICU: ‘Vjerujem da je u tome ključ Dinamova uspjeha’

Igrao je za Benficine rivale i odlučio je pomoći Dinamu onime što je u tom vremenu naučio

Nogometaši Dinama za tjedan dana igraju prvu utakmicu osmine finala Europske lige. Na rasprodani maksimirski stadion stiže portugalska Benfica. Trenutačno najveća briga trenera Nenada Bjelice uoči tog sraza je zdravstveno stanje Izeta Hajrovića, jednog od najboljih igrača Dinama ove sezone.

Jedan od najpoznatijih Portugalaca koji su kroz godine prodefilirali Dinamovom svlačionicom svakako je Tonel, stasiti stoper koji je i nakon odlaska iz kluba ostao miljenik navijača. Mnogi će, bez da puno pogriješe, reći kako je on jedan od najboljih stopera koji su nosili dres Dinama.

Sve je u prvoj utakmici

“Moram priznati da nisam puno gledao Dinamo ove sezone. Pratim preko medija, interneta, vidio sam rezultate, golove, no ne mogu vam pružiti neku dublju analizu Dinamove igre. Svakako, to je rezultat za pamćenje, znam koliko Dinamu znači uspjeh u Europi, a pobijediti Viktoriju iz Plzena 3:0, tako je nadigrati, to sigurno zaslužuje veliki respekt. Međutim, ako mene pitate, Benfica je i objektivno protiv Dinama favorit, pogotovo sada kad igra u odličnoj formi i ima sjajan rezultatski niz.”, rekao je Tonel o Dinamovim šansama za Sportske novosti protiv Benfice pa dodao:

“Nije. No, vjerujem da je ključ Dinamova mogućeg uspjeha u prvoj utakmici u Maksimiru. Ako želi proći u četvrtfinale Dinamo mora pobijediti na svom terenu, po mogućnosti bez primljenoga gola! To je recept za Dinamov prolaz. Je li to nemoguće? Nije, naravno. Ali, dođe li na Luz bez prave prednosti, teško će izboriti iduće kolo. Definitivno, za Dinamove je ambicije presudna zagrebačka utakmica.”