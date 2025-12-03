Bivši bek 'Plavih' o svom 'nasljedniku': 'Vidi se da razmišlja... do sada je sve odradio kvalitetno'

Dinamo i Hajduk u subotu, 6. prosinca, igraju najveću utakmicu hrvatskog nogometa — Vječni derbi. Ovo će biti drugi Vječni derbi ove sezone, a u prvom je na Poljudu pobjedu odnio Dinamo rezultatom 0:2 golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara.

No, mnogo toga se promijenilo od te rujanske utakmice. Dinamo je kroz gotovo cijeli studeni bio u krizi, a na Maksimiru dočekuje Hajduk bez Matea Lisice i Morisa Valinčića — dvaju bitnih igrača iz prošlog susreta. Kako vidi ovu utakmicu, pitali smo Ivana Tomečaka, koji je za Net.hr prokomentirao sam derbi, ali i pitanje desnog beka, budući da je Tomečak odradio gotovo 100 nastupa na toj poziciji za zagrebačke plave.

"Pritisak će biti ogroman"

"Mislim da će ovo biti jako dobar derbi jer su i Dinamo i Hajduk tu negdje. Najbolji derbi, pravi derbi, je onaj kada su ekipe u bod. To svi mi ljubitelji nogometa i nogometni fanatici priželjkujemo. Tada, kada se lome utakmice, najzanimljivije je i pritisak je sigurno veći, a na ovom će derbiju pritisak, pogotovo na trenerima, sigurno biti ogroman. Zato očekujem jedan veoma dobar derbi, a prednost ipak dajem Dinamu radi Maksimira," rekao nam je bivši igrač Dinama, koji je prokomentirao i situaciju u momčadima:

"Što se tiče Hajduka, malo je čudno da Livaja ne igra. Pretpostavljam da ga je i trener (Gonzalo Garcia) želio malo drmnuti. Jer Livaja, kad je pravi, vjerojatno je najbolji igrač lige, ali njemu treba da ‘vuče’ momčad, da je potreban. Livaja je najbolji kad je teret na njemu i kada svi računaju na njega... Što se tiče Dinama, tu je teže, svi su nekako podjednaki i ne mogu reći da netko ‘nosi momčad’ — svako malo neki novi igrač iskoči“, komentira Tomečak.

"Drago mi je to vidjeti"

Budući da je Tomečak odigrao preko 400 utakmica u seniorskoj karijeri, većinu od njih na poziciji desnog beka, zamolili smo ga da prokomentira mladog Nou Mikića, koji je zbog ozljede Valinčića upao u sastav Dinama.

"Noa je za sada odradio odličan posao. Utakmica protiv Lillea bila je očekivano jako teška, ali vidjelo se, i vidi se, da razmišlja gdje će stajati, da pazi da ne ostavlja previše prostora iza sebe i da sve to radi jako kvalitetno. Utakmice u prvenstvu je odradio dobro i jako mi je drago da mladi igrači poput njega dobivaju priliku, pogotovo na poziciji kao što je bek. Pozdravljam tu odluku i minutažu mladima."

Na upit o najdražem derbiju Tomečak je bio jasan: "Svaki derbi je poseban i ostane u sjećanju, pogotovo ako ga pobijediš, ali jedan mi je ipak iznad drugih. To je onaj ludi kup iz 2009., kada smo u prvoj utakmici pobijedili 3:0 na Maksimiru, pa u drugoj izgubili 3:0 na Poljudu, pa raspucavanje jedanaesteraca i na kraju pobjeda. Taj derbi zbog te ludosti nekako najviše pamtim,“ prisjetio se Tomečak.

Dinamo Hajduk dočekuje 31 bodom, bodom više nego što imaju splićani. Do te prednosti Dinamo je stigao nakon što je u 15. kolu pobjedio Goricu dok je Hajduk (k)iksao protiv Varaždina na Poljudu. Utakmica između Dinama i Hajduka igra se na Svetog Nikolu u 15 sati.

