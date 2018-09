BIVŠA ZVIJEZDA ARSENALA O TRENEROVOJ GESTI NAKON STRAŠNE OZLJEDE: Evo još jednog dokaza o Wengerovoj veličini

Bivši španjolski reprezentativac vratio se na teren nakon dvije godine

Santi Cazorla ove je sezone konačno zaigrao nogomet – nakon gotovo dvije godine provedene u operacijskim salama i rehabilitacijskim centrima. Bivši igrač Arsenala, koji je sa Španjolskom dvaput bio prvak Europe, vratio se u svoj prvi klub, Villarreal – gdje je dočekan poput heroja i gdje pokušava ponovo oživjeti karijeru uništenu strašnim ozljedama.

“Mikel Sanchez, kirurg, me uvrstio u svoje istraživanje, on i fizioterapeuti su mi rekli da nikada nisu vidjeli tako ekstremni slučaj”, rekao je Cazorla u velikom intervjuu sa Sidom Loweom. Španjolac je prošao 10 operacija, infekciju koja mu je gotovo amputirala nogu, a njegov donedavni trener, Arsene Wenger, rekao je da nikada nije vidio tako strašnu ozljedu.

Upravo je Francuz najviše pomogao Cazorli tijekom oporavka, i Španjolac kaže da to neće zaboraviti.

“Arsene me uvijek podržavao. Produžio mi je ugovor prije operacije, što je bila nevjerojatna gesta. Pozvao me u svoj ured – ‘Santi, dat ću ti dodatnu godinu. Evo ugovora, potpiši ga i odradi operaciju i oporavak mirno, bez straha i pritiska’. To mi je jako pomoglo u oporavku, zauvijek ću mu biti zahvalan na tome.