BIVŠA PUNICA ZAPUCALA NA UKRAJINSKOG GOLMANA: Prvo ga gađa kamenjem, a onda uzima pištolj

Uistinu neugodna situacija za bivšeg vratara

Oleksandr Šokovski našao se u nezgodnoj situaciji kada je išao pokupiti kćer od svoje bivše žene. Naime, na bivšeg ukrajinskog vratara zapucala je majka njegove bivše Lyubova Pavlovna. Šokovski je dva videa objavio na svojem Facebook profilu, a od bivše žene Olge Alenove se rastavio 2015. godine.

Žena je prvo bacala neke stvari na njega, a zatim je, kako se čini, uzela pištolj i zapucala. Šokovski odlazi s imanja, a Pavlovna ga opet gađa.

“Prvo me s balkona gađala kamenjem koje je skupila, a onda je počela pucati na mene iz pištolja. Ispalila je tri metka na mene. Ljudi iz susjednih kuća su istrčali nakon što su čuli pucnje i pitali su me je li trebam pomoć”, objavio je Šokovski. a prenosi The Sun. Rekao je također da mu je bivša punica alkoholičarka i kako je digla ruke na unuku.

Šokovski je svoju cijelu karijeru proveo u kijevskom Dinamu, gdje je upisao više od 400 nastupa, a za reprezentaciju Ukrajine odigrao je 92 utakmice. Umirovio se prije dvije godine.