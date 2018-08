BIVŠA DINAMOVA ZVIJEZDA EMOTIVNOM SE PORUKOM OBRATILA HRVATSKOJ JAVNOSTI: Ovo pokazuje kakva je ljudina i gospodin

‘To s Dinamovim navijačima nešto je što se ne može kupiti’

El Arabi Hilal Soudani nakon pet godina napustio je Dinamo i otišao na Otok, u Notthingham Forest za koji je već zabio dva gola. Alžirski reprezentativac ostavio je trag u Maksimiru. Njegova požrtvovnost, kvaliteta i nadimak Mr. Derby s pravom imaju težinu kad je on u pitanju.

Happy to score again !! Well done lads @NFFC 👌🙏❤️ pic.twitter.com/qC9FYLXL0C — Hillal Soudani (@Hillal_Soudani) August 18, 2018

Soudani je bio najbolji igrač Dinama

Na kraju krajeva, navedeno sve govori. Bez sumnje, Soudani je bio najbolji igrač Dinama. U modrom dresu bio je najdominantniji i najkonstantniji napadač HNL-a u razdoblju kad su plavi osvojili četiri od pet mogućih naslova.

Lako je to potvrditi pogledom na statistiku. Ukupno je za Dinamo nastupio u 196 utakmica, postigao 86 golova u svim natjecanjima uz 54 asistencije za gol. Ukupno je četvrti najbolji strijelac HNL-a svih vremena sa 76 postignutih golova. Soudani je dao intervju Sportskim novostima u kojem se emotivnom porukom obratio navijačima Dinama…

‘Vaše poruke čine me tako sretnim čovjekom’

“Ovim putem pozdravljam sve navijače Dinama! Ne mogu vam opisati koliko poruka od njih dobivam preko društvenih mreža! Svakodnevno! Te me poruke čine tako sretnim čovjekom da vam to, jednostavno, ne mogu opisati riječima. Od prvog dana otkako sam u Engleskoj navijači Dinama su uz mene, stalno mi pružaju podršku, šalje lijepe želje, čestitaju. Kad sam zabio prvi pogodak za svoj novi klub, dobio sam neviđeno velik broj čestitaka, skroz sam se raznježio… O, kako je to dobro, kako uživam”, rekao je El Arabi Hilal Soudani i dodao:

‘Uvijek sam bio uz klub’

“To s Dinamovim navijačima nešto je što se ne može kupiti! Više mi vrijede sve te poruke podrške i čestitke od milijuna dolara! Takve vas stvari ispunjavaju, znače da ste mnogo dobroga napravili u životu, u nogometnoj karijeri. Nema veće stvari od toga da vas navijači, kad odete u drugi klub, ne zaborave. Valjda je to zbog toga što pet godina u Dinamu nikad nisam radio bilo kakve probleme, uvijek sam bio uz klub, želim da takva moja slika zauvijek ostane u sjećanju svim navijačima”.

Prokomentirao je Alžirac i jučerašnje ludilo na Maksimiru i ispunjen stadion u uzvratnom play-off susretu za Ligu prvaka protiv Young Boysa (2-1)…

“Bio sam oduševljen kad sam vidio da je stadion bio rasprodan za utakmicu s Young Boysima! Neka tako bude stalno, to je najbolji dokaz da navijači vole Dinamo. Znam što navijači znače momcima s kojima sam do jučer igrao, a veliko je to veselje i za mene”.