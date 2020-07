BIT ĆE TO PRAVI MEGATRANSFER ZA PRVU HNL: Osijek traži ludo visoku odštetu za najboljeg igrača. Traže ga dva vrlo zanimljiva kluba

Osijek se dobro osigurao s Marićem produljivši mu ugovor proljetos te ga ne mora puštati ispod cijene i sada može čekati mirno licitaciju

Iako Dinamo službeno ima najskuplju momčad i najveće zvijezde koje prodaje po suludo visokim cijenama za hrvatske prilike, moglo bi se čak dogoditi da će ovoga ljeta najveći transfer u HNL-u obaviti Osijek.

Naime, na Gradskom vrtu igra prvi topnik lige Mirko Marić i on je, ako je vjerovati spekulacijama, trenutno vrlo tražena roba na nogometnom tržištu. Međutim, Osijek neće postupiti kao pojedini klubovi u ligi koji svoje važne igrače i talente daju gotovo u bescjenje, već će za svog najvažnijeg igrača tražiti oveću odštetu.

Velika odšeta

Interesa ima, navodno su u igri glasgovski Rangersi, kao i talijanska Monza na čijoj predsjedničkoj klupi sjedi Silvio Berlusconi, ali Osijek se dobro osigurao s Marićem produljivši mu ugovor proljetos te ga ne mora puštati ispod cijene i sada može čekati mirno licitaciju.

“Ako bude odlazio, bit će to za veliki novac. Klub mora dobiti odgovarajuću ponudu, a i on sam ponudu koja ga zadovoljava. Ozbiljan je i karakteran, igrački kvalitetan, sigurno neće ako bude išao otići bilo kamo. Siguran sam da će to biti neki ugledan klub iz Europe”, kazao je Petrović za Sportske novosti.

A o kojem je točno novcu riječ? Osijek navodno ne želi pustiti Marića za cijenu manju od sedam milijuna eura. Za njih će to biti rekordan transfer, a prošli su rekord oborili zimus kada je Boško Šutalo otišao u Atalantu za pet milijuna eura. No, Šutalo je znatno mlađi igrač, a Marić ima 25 godina, ali ima znatno manje godina za napredak i razvoj pa bi sedam milijuna eura ipak moglo biti malo previše.