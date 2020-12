BIT ĆE TO KAO U IGRI PRIJESTOLJA: Maradonina smrt pokrenut će golemi rat za nasljedstvo. Pogledajte kakvo je bogatstvo ostavio

Maradona iz jednog braka i tri izvanbračne veze ima petero priznate djece

Nije prošlo niti tjedan dana od smrti legendarnog nogometaša Diega Armanda Maradone, a već se povela priča o velikom ratu za njegovo bogato nasljeđe. Naime, bitka za Maradonino bogatstvo mogla bi se rastegnuti po cijelom svijetu i moglo bi biti golemih komplikacija.

Maradona iz jednog braka i tri izvanbračne veze ima petero priznate djece, koja su rođena od 1986. do 2013. No, osim njih još četiri žene tvrde kako imaju djecu s Maradonom, odnosno njih čak šestero, od čega dvoje živi u Argentini, a četvero na Kubi. Svi oni sada polažu pravo na Maradonino bogastvo, koje je doista veliko.

Procjenjuje se kako je Maradona u karijeri zaradio čak pola milijarde dolara, ali zbog raskalašenog načina života većinu novca je potrošio na kojekakve automobile, nakit, prostituke, kokain, nekretnine… No, na kraju mu je ipak ostalo nekih 75 milijuna dolara, ali uz to još i luksuzni hotel u Havani, pet nekretnina u Buenos Airesu, tvornicu tjestenine i mlin u Venezueli, ponešto skupocjenog nakita, poput prstena s briljantima vrijednog 300 tisuća eura, a ima tu i brojnih skupocjenih automobila i ostalih vrijednih predmeta i poklona koje je dobivao za vrijeme igračke i trenerske karijere.

Dva velika problema

No, najveći problem u cijeloj priči jest to što Maradona nije napisao oporuku. “Nema nikakve dvojbe da tek sada kreće prava sapunica o Maradoni, rat njegovih nasljednika za njegovo bogatstvo”, rekao je to Julio Chiappetta, novinar Clarina koji je objavio ekskluzivu o Maradoninoj smrti.

Prvi koji će reagirati u ovoj, nazovimo Igri prijestolja, vjerojatno će biti njegove kćeri Dalma (34) i Giannina (31), rođene u braku s jedinom ženom koja je bila Maradonina supruga, Claudiom Villafane. Zatim je tu i njegov sin Diego Junior, rođen u vezi s Cristinom Singarom, pa onda i Jana koja je rođena dok je bio u vezi s Valeriom Sabalain te Diego Fernando, koji je rođen dok je Maradona bio u vezi s Veronicom Ojedom, a on je ujedno i najmlađi i ima samo sedam godina,

Drugi problem je taj što se Mardonina djeca generalno loše slažu. Chiappetta tvrdi da će se najveći rat voditi između triju kćeri jer one su navodno bile najviše uz oca posljednjih dana, čak su bile i u WhatsApp grupi s Maradoninim doktorom koji ih je obavještavao o stanju njihova oca.

Nisu djeca jedina

Za Diega Juniora, Chiappetta tvrdi da se vjerojatno neće nametati jer je blage naravi i u dobrim je odnosima sa svim sestrama i polubraćom pa ih vjerojatno neće kvariti. No, probleme bi mogla stvarati majka najmlađeg djeteta Veronia Ojeda koja je u jako lošim odnosima s njegovim kćerima, a baš će ona zastupati prava najmlađeg sina.

Onda je tu i problem sa šestero djece koje Maradona nije priznao, a čije majke tvrde da su ona baš njegova. Neki od njih su već tražili DNK testove i gotovo sigurno će ići u pravnu bitku za dio nasljeđa.

Dakle, čak 11 djece polaže pravo na Maradoninu ostavštinu, ali nisu oni jedini. U priči su i Maradonina braća, zatim i njegov odvjetnik Matias Morla koji je vlasnik prava na Maradonin brend u Argentini i SAD-u i ne može ga se isključiti iz raspodjele imovine. Sve u svemu, bit će to prava Igra prijestolja.