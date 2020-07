BIT ĆE TO JEDAN OD NAJJAČIH TRANSFERA U HNL-U OVOGA LJETA: Goričin bombarder prelazi u redove slavnog njemačkog kluba

Gorici ne pada napamet pustiti ga ispod šest milijuna eura

Čini se kako se konačno bliži kraj jednoj lijepoj i plodonosnoj eri Kristijana Lovrića u Gorici. Pregovori s posrnulim njemačkim velikanom Hannoverom su pri kraju, a zapelo je, dakako, kao i u prijašnjim slučajevima, na odšteti.

Prema Transfermarktu, Hannover nudi tri milijuna eura za Lovrića, ali Gorici ne pada napamet pustiti ga ispod šest milijuna eura. Upitno je ima li Hannover uopće taj novac, odnosno, za sada ga nemaju, ali uskoro, kada prodaju Lintona Maina, će imati.

Hannover za Maina traži šest milijuna eura plus još dva milijuna u bonusima, ali Wolfsburg im prodaje gotovo istu priču kao oni Gorici. Oni nude tri milijuna eura plus milijun kroz bonuse. Hannoveru je to premalo, baš kao što je i Gorici tri milijuna za njihova najboljeg igrača. Prava je to zavrzlama trenutno, ali jedno je sigurno, Hannover ili neki drugi klub, Lovrić će vjerojatno napustiti Turopolje ove godine.